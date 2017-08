​Echipele din eșalonul trei și-au aflat rivalele

Millenium Giarmata vs. Gloria Lunca Teuz Cermei, Șoimii Lipova vs. CSM Lugoj și Cetate Deva vs. Național Sebiș sunt partidele echipelor arădene din prima rundă a ligii a treia.

Miercuri, la Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea programului în cele cinci serii ale Ligii 3, sezonul 2017-2018.

Ca urmare a retragerii de ultim moment a CS Unirea Jucu și FC Zalău, seriile au fost reconfigurate înaintea țintarului, prin decizia Comitetului de Urgență, astfel, că în seria a 5-a au fost redistribuite Unirea Alba Iulia (în seria IV-a inițial) și Viitorul Ghimbav (în seria I inițial), iar în campionatul arădenelor a ajuns AFC Hermannstadt 2. În seria „arădeană” se vor confrunta (și) echipe din județele: Gorj, Dolj, Hunedoara, Vâlcea, Sibiu, Timiș și Caraș-Severin. Conform tragerii la sorți, prima rundă din seria a IV-a, programată în weekendul 25-26 august, are următorul program: Internațional Bălești (jud. Gorj) – ACSO Filiași, Cetate Deva – Național Sebiș, ACS Șirineasa (jud. Vâlcea) – Hermannstadt II, Millenium Giarmata – Gloria Lunca Teuz Cermei, Șoimii Lipova – CSM Lugoj, CSU Craiova 2 – Centrul Național de Pregătire Timișoara, Ghiroda – Nuova Mama Mia Becicherecul Mic. Gruparea CSM Școlar Reșița stă în etapa de debut. Derbiurile echipelor arădene în turul campionatului sunt programate, după cum urmează: Cermei – Lipova, etapa a 2-a, Sebiș – Lipova, etapa a 4-a și Sebiș – Cermei, etapa a 12-a. De remarcat că formația din Lipova va susține meciurile de pe teren propriu la Pâncota, stadionul de pe valea Mureșului fiind în renovare.