1 iunie la Filarmonică

Muzică de film și refrene pop, în versiuni corale și instrumentale semnate de Sabin Păutza vor răsuna joi, întâi iunie, în Sala Cercului Militar de pe Bulevardul Decebal, numărul 19. De la ora 19, la Casa Armatei se vor auzi melodii precum Strangers in the Night, My Way, How Deep Is Your Love, colaje Beatles sau melodii din filme precum Love Story, The Godfather, Romeo and Juliet, Doctor Jivago.

Programul serii de joi, 1 iunie, fructifică pe deplin cariera americană a dirijorului Păutza. Acesta, absolvent al Conservatorului Bucureștean în anul 1965, s-a specializat în compoziție și dirijat la siena (Italia), stabilindu-se în Statele Unite în 1984. Prin concurs, a câștigat atunci postul de director artistic și dirijor principal al „Planified Symphony”, cea mai veche orchestră din New Jersey, activând acolo și în prezent.

Biletele pentru concert se găsesc la casieria Teatrului de Stat (Bulevardul Revoluției, nr. 103) de luni până vineri și la Casa Armatei (Bulevardul Deceba, nr. 19), în ziua concertului.