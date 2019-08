100 de locuri în plus la adăpostul de câini din Arad

ARAD. Mai multe locuri pentru patrupedele uitate de arădeni pe străzi. Câinii fără stăpân din Arad au de partea lor câțiva iubitori de animale, dar fără cei de la Gospodărirea Comunală soarta lor ar fi una tare dificilă. Pentru că numărul acestora nu scade, oricât de mult spunem noi că ne îndreptăm spre civilizaţie, conducerea societăţii Gospodărirea Comunală Arad a decis să sporească capacitatea adăpostului de câini de pe Bodrogului.

Anul viitor, adăpostul va avea cu 100 de locuri în plus. Aceasta este dorința directorului GCA, Tiberiu Ciul, care ne-a declarat, de curând, faptul că „anul acesta l-am dedicat în special câinilor, dar tot mai este foarte mult de făcut și anul viitor. Am început cu reparații și vom continua cu ele și în 2020. Anul trecut am început modernizarea blocului operator, am făcut reparaţii majore la clădirea care deserveşte sala de operaţie, biroul, sala post operatorie, locuinţele celor care deservesc baza, căci acolo e permanență la întreținere şi trebuie să le oferim celor care lucrează aici condiții cât de cât moderne. În plus, în acel loc cădea acoperișul. Dacă nu interveneam în această iarnă, se dărâma efectiv clădirea. Tot în acest an am început modernizări la padocuri, am renovat parte din acestea, desigur, în funcție de bugetul pe care l-am avut. Am reușit să renovăm patru boxe, iar anul acesta renovăm alte nouă, așa că vom avea la anul o linie de padocuri renovată. În plus, vom construi anul viitor o altă linie, care va mări capacitatea cu 100 de locuri, iar condiţiile vor fi unele moderne”.

Managerul GCA ne-a explicat şi cât de moderne ar vrea să fie investiţiile pe care le va face în ceea ce priveşte patrupedele fără stăpân. „Vor fi condiţii moderne, aliniate secolului în care trăim. De pildă, intenţionăm să facem adăposturi moderne, să vină pe automat apa. Avem o serie de planuri pe care sperăm să le punem în practică anul viitor, chiar dacă anul viitor va fi anul cimitirelor, când vine vorba de investiții”.

Că anul acesta a fost anul dedicat câinilor la Gospodărirea Comunală o dovedește și modul în care arată acum cabinetul medical destinat patrupedelor „cazate” pe Bodrogului. „Dacă mergeţi la câini, mergeți să vedeți și cabinetul medical: are toate dotările unui cabinet particular. Echivalează cu cabinetele private pe care le avem în Arad”, ne spune mândru de investiție directorul Ciul. Nu fără a adăuga imediat: „Acum totul depinde de factorul uman şi de cum reuşim să întreţinem ce am realizat”. Numai că exact factorul uman este cel de care ar trebui să ne fie cel mai frică și când vine vorba de câinii fără stăpân.

Târguri pentru patrupede

Mai multe ediții ale târgului de adopție canină au avut loc și în acest an în organizarea societății, în căutarea unor stăpâni pentru câinii abandonați în adăpost. Cele mai multe dintre târguri au avut loc în Parcul Chinologic din Subcetate, lângă Activ Club, pe strada Infanteriei nr. 4. Cei care nu au ajuns încă la un astfel de târg, dar sunt interesați să adopte unul dintre sufletele aflate în grija Gospodăririi Comunale Arad, pot vizita Adăpostul de Câini fără stăpân situat pe Calea Bodrogului FN Arad, lângă aeroport, de luni până vineri între orele 09:00 – 15:00.

Adopţii la distanţă, contra cost

Dacă nu eşti din Arad sau ai plecat de mult din ţară, tot poţi să adopţi un câine, doar că adopţiile la distanţă sunt contra cost. Tot contra cost sunt şi o serie de alte servicii profesionale oferite de GCA precum prindere, transport, ecarisaj și gestionare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public și privat. Cei interesaţi pot apela la societate pentru capturarea, transportul și gestionarea câinilor fără stăpân, îngrijirea câinilor, deparazitare internă și externă, vaccinare, sterilizare, înregistrare și microcipare, tratament medical, ecarisaj, revendicarea în primele 24 ore de la capturare fiind gratuită.