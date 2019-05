131 de şcoli desfiinţate în Arad 

ARAD. Şcoala, încotro? Greu de spus în aceste vremuri tulburi în care sistemul de învăţământ românesc suferă la fiecare pas, la fiecare declaraţie făcută de oficiali. Dincolo de reabilitarea salarială a profesorilor, care au început să câştige mai bine în ultimul timp, şi dincolo de elevii de nota 10 ai ţării, premiaţi pe la olimpiadele internaţionale, cu care reuşim să ne mândrim, mai ales pe reţelele de socializare, haosul pare de mult instalat în sistemul de învăţământ românesc. Aproape fiecare an vine cu un nou ministru al Educaţiei, care are alt plan de salvare. Fiecare an şcolar vine şi el cu alte programe, alte examene şi cu câteva modificări pe parcurs. Nivelul învăţământului nu creşte de la an la an, ci doar bulversarea. În plus, suntem tot prin evul mediu când vine vorba de dotări, în timp ce tehnicile de predare nu au suferit mari schimbări din vremea comunistă şi până în prezent.

Datele făcute publice, din când în când, la nivel național ne spun, de pildă, câte mii de școli din România au încă toaletele în curte. Și, până la urmă, dincolo de declarațiile pompoase ale celor care salvează mereu școala, la nivel național sau local, datele sunt în fapt cele care vorbesc, cât se poate de concret, despre învățământul românesc.

Așa că am vrut și noi să aflăm cum stăm la nivel local cu școala. Și, în baza unei solicitări pe Legea 544/2001, am aflat de pildă că 140 de școli au fost desființate doar în județul Arad din anul 2007 și până în prezent. Mai exact 140 de școli și grădinițe au fost desființate sau comasate de-a lungul a 13 ani.

Cei de la Domeniul rețea școlară din cadrul ISJ ne spun că cele mai multe școli desființate în Arad de-a lungul acestei perioade sunt, desigur, școli cu clasele I-IV de pe la sat, la care se adaugă grădinițe cu program normal, tot de pe acolo. Vestea bună, în tot acest context sumbru, care poate contura ușor imaginea României de azi în acest domeniu, e legată de faptul că nici măcar un liceu nu a fost desființat de-a lungul acestor ani (potrivit datelor remise de ISJ Arad) și doar o singură școală specială (Școala gimnazială specială Vărădia de Mureș – care nu a mai prins anul școlar 2017-2018).

Anul şcolar în care au fost desfiinţate cele mai multe şcoli este 2010-2011, an care îşi poate trece la activ 59 de unităţi desfiinţate. Trei dintre acestea – Şcolile cu clasele I-IV din Belotinţ, Susani şi Viile Vechi (Nădlac) – au fost însă reînfiinţate fie în 2013-2014 (cazul primelor două), fie în 2018-2019 (cazul ultimei).

Niciun alt an şcolar nu se compară în “decimări” cu anul şcolar 2010-2011. Al doilea în clasamentul desfiinţărilor se situează anul şcolar 2009-2010, cu 14 unităţi desfiinţate (dintre care niciuna nu a fost reînfiinţată ulterior). Locul trei în acest clasament şi-l împart anii şcolari 2007-2008 şi 2016-2017, cu câte 9 unități desființate.

Anii școlari 2008-2009 și 2012-2013 își trec fiecare în „CV”-ul lor câte opt unităţi desfiinţate, în timp ce anii şcolari 2014-2015, 2015-2016 şi 2017-2018 vin, fiecare, cu câte şase unităţi desfiinţate.

La popul opus, anii şcolari 2013-2014 şi 2018-2019 se regăsesc în clasament cu cele mai puţine unităţi de învăţământ preuniversitar defiinţate în tot acest interval de 13 ani, luat în calcul de noi.

Câte școli au mai rămas?

În acest moment, la nivelul judeţului Arad au mai rămas, potrivit informaţiilor primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, 146 de unităţi cu personalitate juridică şi 298 de unităţi (structuri) arondate celor cu personalitate juridică.

Cu peste 10.000 de elevi mai puțin

Dincolo de viziunea școlară a fiecărei guvernări și a fiecărui ministru care s-a perindat pe la conducerea acestui minister, dublată de viziunea la nivel local a celor care au condus de-a lungul acestor ani Inspectoratul Școlar Județean Arad și autorităţile locale şi judeţene, decimarea şcolilor îşi are explicaţia şi în numărul tot mai scăzut al elevilor. Potrivit ISJ, dacă în anul şcolar 2007-2008, la nivelul judeţului Arad erau în evidenţe 71.501 elevi şi preşcolari, în anul şcolar 2018-2019 mai studiau în unităţile de învăţământ din Arad doar 59.551 de elevi şi preşcolari. Scăderea cu peste 10.000 a numărului elevilor a fost una treptată.

În anul școlar 2008-2009 erau înregistrați 70.270 de elevi și preșcolari, în 2009-2010 în evidențe erau 70.449, în timp ce în 2010-2011 cifrele vorbeau deja de doar 68.872 de elevi arădeni. În următorul an școlar, 2011-2012, Aradul ajungea la doar 66.630 de elevi și preșcolari, în 2012-2013 la 66.167, iar în anul următor la 64.696. A urmat anul școlar 2014-2015, care a venit cu un efectiv de elevi de 63.801, anul școlar 2015-2106 cu un efectiv de doar 62.299, iar anul școlar 2016-2017 cu doar 61.178 de elevi și preșcolari.

În ultimii ani, numărul acestora a continuat să scadă: în anul școlar 2017-2018 mai existau înregistraţi la nivelul judeţului doar 60.426, ca în acest an şcolar să se ajungă la doar 59.551 de elevi şi preşcolari.