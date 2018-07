14 posturi de preot, scoase la concurs de Arhiepiscopia Aradului

Două anunţuri de concurs pentru 13 parohii vacante au fost publicate de Arhiepiscopia Aradului în ultima perioadă. În cazul a şapte parohii ocuparea posturilor vacante se va face prin transfer, în alte patru cazuri prin numire şi în două cazuri prin concurs. E vorba de 14 posturi de preot, din care 13 de preot paroh (la Parohiile Tăgădău, Craiva, Hăşmaş, Moroda, Drauţ, Secaş, Nicolae Bălcescu, Miniş, Lipova, Micălaca Veche I, Pilu, Vladimirescu I şi Semlac) şi unul de preot slujitor (la Parohia Lipova).

Primele trei…

Primul anunţ de concurs – pentru care candidaţii îşi pot depune dosarele până la 25 iulie – vizează Parohiile Tăgădău, Craiva şi Hăşmaş, toate de categoria a III-a. La primele două, posturile de preot paroh vor fi ocupate prin numire, iar la cea de a treia prin transfer.

Parohia Tăgădău (212 credincioși) face parte din Protopopiatul Ineu, are biserică și casă parohială. Parohia Craiva (cu filia Mărăuș) aparţine de Protopopiatul Ineu, numără 321 de credincioși, are biserică și casă parohială. Filia Mărăuș are 132 de credincioși, are biserică, dar nu are casă parohială. Parohia Hășmaș (cu Filiile Clit și Urviș) face parte din Protopopiatul Ineu, are 305 credincioși, biserică și casă parohială. Atât Filia Clit (48 de credincioşi), cât şi Filia Urviș (92 de credincioși) au biserică, dar nu au casă parohială.

Micălaca Veche I, pe listă

Cel de al doilea anunţ de concurs vizează nu mai puţin de 10 parohii vacante, pentru care candidaţii îşi pot depune dosarele până la 16 august. E vorba de cinci parohii de categoria I, două de categoria a II-a şi trei de categoria a III-a. Cea mai tentantă dintre parohiile de categoria I e Parohia Micalaca Veche I (2.835 credincioși), unde postul de preot paroh ar urma să fie ocupat prin concurs. Tot prin concurs se vor ocupa şi cele două posturi de preot (paroh şi slujitor) de la Parohia Lipova (care are arondaţi 4.000 de credincioși). Celelalte parohii vacante de categoria I aparţin Protopopiatului Arad şi sunt la Pilu (1.120 de credincioși), Vladimirescu I (750 de familii) şi Semlac (1.000 de credincioşi). Aici, posturile ar urma să fie ocupate prin transfer.

Tot prin transfer se vor ocupa şi posturile de preot paroh la parohiile de categoria a II-a de la Moroda (520 de credincioşi) şi Miniş (595 de credincioşi). În ceea ce priveşte parohiile vacante de categoria a III-a, cea de la Drauţ (480 de credincioşi) ar urma să fie ocupată prin transfer, iar cele de la Secaş (225 credincioşi) şi Nicolae Bălcescu (270 credincioşi) vor avea preot paroh desemnat prin numire.

Cu prioritate

Pentru ocuparea tuturor acestor posturi au prioritate „fiii eparhiei”.