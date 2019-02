15 lucruri pe care poate nu le știai despre Via Carmina

1. Pistă de biciclete 100%

Vine primăvara și bicicleta este noul trend. Din Via Carmina ai pistă de biciclete modernă și sigură, total separată de calea rutieră, până în centrul Aradului. Exact ca și în Austria. Mai mult, poți alege să faci un tur cu bicicleta la pădurea Vladimirescu sau malul Mureșului.

2. Jogging și sport

În tot cartierul există alei pavate pentru jogging. Poți alerga chiar și până la pădure. Iar dacă îți place fotbalul sau tenisul, ai terenuri de sport în vecinătate.

3. O plajă cu nisip, palmieri și evenimente, la 10 minute

Ghioroc a devenit „insula verii” și în ultimii ani s-a dezvoltat astfel încât este o veritabilă plajă cu soare, sporturi nautice, restaurante și concerte pe malul lacului. La doar 10 minute cu mașina.

4. Wine Valley

Un colț de rai, Podgoria Aradului te așteaptă cu dealuri, vie, vin și crame. Noile investiții fac din Podgoria Aradului noul loc unde poți să petreci o zi, o seară sau chiar un weekend. Doar trebuie să le descoperi.

5. Landscaping

Anul trecut, în Via Carmina s-a plantat un câmp de lavandă. În fiecare an se plantează copaci.

Este minunat să ai lângă casă o mică grădină botanică. Via Carmina este un cartier viu.

6. Shopping

Dacă până acum te-ai bucurat de apropierea de Selgros, Real sau Jumbo, acum Lidl deschide un supermarket chiar la intrare în Via Carmina. Încă un motiv pentru care clienții au ales acest cartier, unul dintre cele mai mari cartiere noi din Arad.

7. After-school cu preluare copii

Dacă nu știai, în Via Carmina ai after-school cu preluare copii de la școală, astfel încât copiii să poată să facă și alte activități creative (nu doar tabletă și telefon), iar părinții să fie lipsiți de griji, într-un cartier sigur, cu infracționalitate 0.

8. Cursuri de matematică, engleză, germană, română, karate

Foarte mulți profesori au ales Via Carmina. Am putea spune că este un cartier în care școala este celebrată. Copiii pot merge la meditații pe jos, pentru că profesorul este la două case distanță.

9. Locuri de joacă

După școală, afară la joacă. În natură.

Copiii sunt în siguranță în Via Carmina. Pe biciclete sau pe role. Departe de drumuri intens circulate, departe de gălăgie, departe de agitația orașului. Doar aer curat și locuri de joacă în cartier. Iar iernile în cartier sunt de vis.

10. Masaj profesionist

Ce zici de o relaxare acasă, după o zi de muncă?

La fel ca şi în cazul unui resort turistic, în Via Carmina ai masaj profesionist. Acasă.

11. Coafură și manichiură

Uită de programările și alergarea din oraș. În Via Carmina ai saloane de coafură și manichiură.

12. Pensiune

Ce poți face cu o pensiune acasă?

Simplu. Oaspeții tăi pot fi cazați în condiții de confort, la o pensiune din cartier cotată cu 9,4 pe booking.com.

13. Biserică

Un cartier mare are și o biserică mare.

La Biserica Harvest din Via Carmina, pe lângă evenimentele deosebite, te așteaptă duminici speciale cu oameni frumoși.

14. Clinică medicală

Știi și tu că este un avantaj să ai doctorul de familie la doi pași de casă. Chiar în Via Carmina există o clinică medicală care are multe specializări, printre care și fizioterapie. Chiar și o clinică homeopată. Spitalul Genesis este la intrare în oraș dinspre Via Carmina.

15. Sală de evenimente la 2 minute

În cartier există o clădire de birouri, cu săli de evenimente business. Iar la 2 minute de cartier există o sală de evenimente personale (nunți, botezuri, aniversări).

Am discutat cu reprezentanții Via Carmina, iar în 2019 se va construi și noua intersecție modernă la intrare în cartier. Ne vedem în Via Carmina.

Vizitează-ne pe www.viacarmina.ro