150 de milioane de euro pentru infrastructura Aradului

Primăria încearcă să evite realizarea haotică a lucrărilor la infrastructura oraşului, în sensul corelării acestora, astfel încât să nu se intervină într-un loc unde s-a lucrat cu un an înainte. Nu o dată s-a întâmplat să fie sparte drumuri proaspăt asfaltate…

Investiţiile, pe domenii

„Astăzi (marţi-n.r.) am avut întâlnire cu cei de la Gaz, CET, Compania de Apă, Telekom, RCS şi Electrica. Am cerut investiţiile lor pentru 2018-2019, ca să încercăm să suprapunem aceste investiţii. La nivel de Gaz, avem investiţii în valoare de 15 milioane de lei. La CET avem investiţii în valoare de 6,2 milioane de euro: se înlocuiesc prin Programul Româno-Elveţian 2,8 kilometri de conductă magistrală. Compania de Apă are două direcţii: pe apă 20 de milioane de lei (întreţinere şi reparaţii), pe canalizare 10 milioane de lei; iar pe POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare-n.r.), bani europeni, se va lucra pe 47 de străzi – canalizare şi 81 de străzi – apă, valoarea programului fiind de 40 de milioane de euro. Electrica va introduce pe 5,3 kilometri, Telekom nu are investiţie, iar RCS mai are de realizat 60 de străzi, asta însemnând aproximativ 2 milioane de euro. Dacă adăugăm 2018-2019-2020 banii de întreţinere sunt 15 milioane de euro la Drumuri, PNDL 2 – care nu a fost aprobat de guvern – cu cele 55 de străzi pe care le realizăm noi în 2018-2019 încă 6 milioane de euro şi, dacă adăugăm şi regenerarea urbană – unde intrăm şi cu iluminatul şi cu rampele de gunoi –, 50 de milioane de euro, constatăm că în infrastructura arădeană, în următorii trei ani, vom avea investiţii de până la 150 de milioane de euro. O parte din bani vin din fonduri europene – POIM şi Programul Româno-Elveţian –, altă parte vine din sistemul privat – Electrica, Gaz, RCS – şi o parte importantă vine din bugetul municipiului în care se adaugă şi împrumutul de la BERD. Asta înseamnă că în următorii trei ani, adunând kilometri de infrastructură, vom putea spune că pe mai mult de jumătate din oraş se va lucra” – a declarat primarul Gheorghe Falcă în conferinţa de presă susţinută marţi.

Străzi reabilitate

În 2017, Primăria Arad și-a propus reabilitarea a 100 de străzi în doi ani de zile. 41 dintre acestea s-au realizat anul trecut, urmând ca 59 să fie modernizate în 2018. Acestora li se adaugă alte 7 străzi reabilitate prin PNDL (program care se va finaliza în aprilie 2018): Timişoarei, 6 Vânători, Nicolae Grigorescu, Călăraşilor, Bihorului, Gheorghe Bariţiu, Dorobanţilor. Pe lângă modernizarea străzilor, Municipalitatea a realizat şi două parcări mari în Piaţa Obor şi în Piaţa Sporturilor şi un teren de sport la Şcoala Generală 21 din cartierul Aurel Vlaicu.