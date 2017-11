20 de ani de cooperare regională DKMT

„20 de ani de cooperare regională Dunăre-Criş-Mureş-Tisa înseamnă pentru noi 20 de ani de dezvoltare, de proiecte, de parteneriate. Euroregiunea DKMT a fost nu numai un mijloc de accesare a proiectelor europene, ci şi de cunoaştere şi colaborare în plan personal. România este membru al Uniunii Europene din anul 2007. În acest deceniu, judeţul Arad, cu sprijinul partenerilor săi, a atras aproape un miliard de euro în sfera publică şi în economia privată, din fonduri europene. Am crescut împreună cu partenerii noştri din Europa, am devenit un judeţ modern şi european, în cea mai dezvoltată regiune din România. Iar parteneriatul DKMT are şi el un rol important în această dezvoltare!”, a creionat Iustin Cionca importanţa acestei cooperări şi rolul Aradului în acest parteneriat.

De asemenea, Iustin Cionca a subliniat şi importanţa faptului că „2021 este următorul reper important. Sunt mândru că două oraşe din DKMT, Novi Sad şi Timişoara, vor fi Capitale Europene ale Culturii în 2021. Aradul este oraş partener cu Timişoara în acest proiect important! Consiliul Judeţean Arad a iniţiat realizarea consorţiului cultural Activarium, la nivelul DKMT, ceea ce înseamnă că întreaga euroregiune va beneficia de vizibilitate și dezvoltare”.

Din delegaţia arădeană au mai făcut parte Dan Ivan, preşedinte al CJA la momentul semnării acestui acord de cooperare, Mihaela Stănescu, şefa Biroului de Integrare Europeană în 1997, şi dr. Andrei Ando, director al Direcţiei de Comunicare şi Strategii.

La eveniment au fost prezenţi foşti şi actuali reprezentanţi ai administraţiilor din Timiş, Caraş-Severin, Csongrad (Ungaria), Bacs-Kiskun (Ungaria), iar gazda evenimentului a fost Igor Mirovic, preşedinte în exerciţiu al Cooperării Regionale DKMT.