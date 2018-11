Pe 28 noiembrie, începând cu ora 10, la sediul Colegiului Particular „Vasile Goldiș” din Arad, de pe strada Feleacului, numărul 1, va avea loc festivitatea de aniversare a două decenii de învățământ particular în Arad. La eveniment vor lua parte, printre alții, Claudia Tărniceriu, directorul Colegiului Particular și Marțian Iovan, președintele Consiliului de Administrație al Colegiului.