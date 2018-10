20 de morți în SUA, după ce o limuzină nu a oprit la STOP

Aproape toate persoanele decedate erau rude sau prieteni: două cupluri recent căsătorite, patru surori din aceeaşi familie şi doi fraţi dintr-o alta se numără printre cele 20 de victime ale tragicului accident produs sâmbătă în nordul statului american New York.

#HappeningNow On the scene of a terrible accident just off of route 30A in Schoharie. Looks like one car is crashed in ditch. Emergency crews are very active. pic.twitter.com/ydX6cdOKBE

— Mercedes Williams (@MercedesTVnews) 6 octombrie 2018