200 de metri de neputință la Primăria Arad

Am scris deja de trei ori pe acest subiect, fără ca să reușim să ajungem la vreun rezultat. Vom scrie acum despre nepăsare și neputință, despre dezinters și amânare, despre promisiuni false. Despre ce este vorba? Despre problema a opt familii din Arad, care, atenție, de 11 ani de zile trimit adrese peste adrese către primărie, dar au rămas tot cu noroiul în fața casei. Un subiect tipic românesc despre uitare și promisiuni deșarte, în condiţiile în care, dorim să specificăm încă de la început, acest caz este unul care poate să fie asimilat cu alte sute.

Înapoi… în timp!

Să ne întoarcem în timp… în anul 2008. În urmă cu 11 ani, cartierul Șega a beneficiat de o reabilitare a străzilor în care a fost inclusă și strada Socului (paralelă cu strada Șezătorii). Toate bune și frumoase, toată lumea fericită. Nu și cele opt familii care stau pe Socului, la capătul ei, pe o bucată de aproximativ 200 de metri, situată între străzile Ioan Fluieraș și Ilarion Felea. Această bucată a rămas cu noroi și băltoace la cea mai mică ploaie. Arădenii de aici au trimis către primărie zeci de solicitări, dar solicitările lor au fost în van.

Trei articole… nicio rezolvare

Am aflat de problema arădenilor în anul 2015. Atunci am și publicat, pe 28 decembrie 2015 articolul „200 de metri în aer pe strada Socului”. La acea dată, Primăria Municipiului Arad nu ne-a dat vreun punct de vedere sau o soluție la problema semnalată. A tăcut doar. Și așa a mai trecut un an jumătate pe lângă cei opt deja trecuți. Nu ne-am lăsat și am revenit în 13 iunie 2017 când am publicat articolul „200 de metri în aer!”. Iată răspunsul Primăriei Municipiului Arad de atunci: „În prima fază se va interveni la nivelul segmentului neasfaltat din strada Socului pentru a se asigura condiții bune de circulație rutieră. Respectivul tronson va fi introdus într-un program de investiții pentru reabilitarea străzilor care nu beneficiază de o îmbrăcăminte modernă, precum beton asfaltic sau beton de ciment”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad. Pentru că nu s-a întâmplat nimic nici după aceea, iar programul cu pricina nu a demarat defel, am mai scris un articol pe 26 aprilie 2018 – „200 de metri de asfalt, doar în acte!”. Iată ce răspuns am primit atunci: „Încercăm să găsim soluții, cât mai urgent, pentru a reduce pe cât posibil disconfortul creat locuitorilor din zonă”.

În 2019.. tot așa ca în 2008

Ei bine, a mai trecut un an de zile peste cei 200 de metri de gropi şi băltoace. Suntem în februarie 2019. Au trecut, în fapt, 11 ani de când Primăria Municipiului Arad nu a fost în stare să rezolve această problemă de doar 200 de metri lungime. Am stat de vorbă şi acum cu reprezentanții Primăriei Municipiului Arad, care ne-au spus că singurul lucru cert este faptul că acest teren nu este unul privat, ci este al… primăriei. Există, de altfel, spun aceştia, și posibilitatea ca aici să fie construit un părculeț cu băncuțe în viitorul apropiat. Despre când va fi reabilitată această nouă porțiune, încă nu se știe nimic.

Praf în ochii arădenilor

Pe scurt, primăria nu știe în acest moment când și dacă va fi reabilitată această bucată de aproximativ 200 de metri sau ce se va întâmpla cu acel teren.

Numai că, dacă primăria nu știe, atunci cine? Chiar dacă această problemă este una foarte mică pentru cei din Palatul Administrativ, pentru cele opt familii e neplăcerea de zi cu zi, mizeria de fiecare zi. În rest, de la an la an curg promisiunile, fără rezolvări concrete. Pentru că, nu-i așa, declarațiile nu dor.