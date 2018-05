Zece persoane rănite în urma unei explozii în cadrul unei manifestări a comunității evreiești din Londra

“Zece persoane au suferit răni minore din cauza unui foc mare aprins ca parte a tradiţiei în timpul unei sărbători a comunităţii evreieşti locale în Ravensdale Road, Stamford Hill”, a precizat poliţia pe Twitter.

“Nu au fost formulate acuzaţii penale. Nicio persoană nu a fost grav rănită”, a precizat poliţia.

Sursa: Agerpres

#LagBaOmer #fire in #StamfordHill #Biale not so smart people throwing #smartphones into the fire 22 injured mostly children #orthodox #Jews #danger #frum #London #Hasidic pic.twitter.com/1Uzg6z69kC

