207 ani de învăţământ pedagogic la Arad

A fost zi de sărbătoare, vineri, la Colegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” din Arad. A fost „Ziua Şcolii”, ocazie cu care s-au sărbătorit 207 ani de învăţământ pedagogic în Arad. Pe lângă elevii şi profesorii de astăzi ai liceului, la evenimentele pregătite cu acest prilej au participat şi elevi şi dascăli de odinioară ai Preparandiei. A fost multă emoţie, a fost bucurie şi, poate înainte de toate, a fost mândria de a fi/deveni absolvent al acestei prestigioase instituţii de învăţământ.

Descoperind motivaţia…

„Astăzi, şcoala noastră împlineşte vârsta de 207 ani. Sunt 207 de învăţământ pedagogic în vestul României, sunt 207 ani în care şcoala noastră a pregătit cadre didactice pentru şcolile din toată zona de vest a ţării. Astăzi e un moment aniversar în care <Ziua Şcolii> este sărbătorită printr-o multitudine de activităţi. Avem invitaţi de marcă din municipiu şi nu numai, oameni de cultură, oameni de sport care se vor întâlni cu copiii pentru a le împărtăşi din experienţa lor de viaţă în aşa fel încât copiii noştri să fie motivaţi pentru ceea ce vor să realizeze mai târziu în viaţa lor. De asemenea, avem activităţi sportive şi multe altele care să pună în valoare activităţile extraşcolare pe care noi le organizăm aici” – ne-a declarat Sorin Haiduc, director al Colegiului Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad.

Împreună cu direcţiunea, noi, Consiliul Şcolar al Elevilor de la Colegiul Naţional <Preparandia – Dimitrie Ţichindeal>, am pregătit diferite activităţi pentru toate clasele din şcoala noastră prin care elevii să intre în contact cu profesionişti din diferite domenii, să aibă parte de activităţi sportive sau artistice, am pregătit şi o festivitate prin care am dorit să arătăm faptul că şcoala noastră a împlinit deosebita vârstă de 207 ani” – a punctat Paula Hoţopan, preşedinte al Consiliului Şcolar al Elevilor de la Peda.

GALERIE FOTO

Pentru ca momentele de sărbătoare de vineri să dăinuie peste ani şi să le amintească generaţiilor viitoare cât de însemnată e Preparandia lui Dimitrie Ţichindeal, în curtea şcolii a fost plantat un stejar.

„O meserie de viitor”

În prezent, Colegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” are şase clase IX-XII cu profil pedagogic, care pregătesc viitoare cadre didactice. Cât de interesantă, de provocatoare mai este, astăzi, meseria de dascăl? Răspunde directorul Sorin Haiduc: „Eu cred că educaţia a fost, este şi va fi o activitate extrem de importantă, de care nu ne putem lipsi pentru că trebuie să formăm noile generaţii. Cred că această meserie va rămâne de viitor, chiar dacă este vorba despre învăţământul pre-primar sau primar. Ca dovadă, avem în fiecare an o concurenţă destul de serioasă pentru clasele cu profil pedagogic, unde vin elevi foarte bine pregătiţi, elevi foarte buni şi noi ne străduim să îi facem şi mai buni.”