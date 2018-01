21 de filme pe care nu trebuie să le ratați în 2018, în cinematografe!

Vă prezentăm o listă a câtorva din cele mai așteptate filme din anul 2018.

1. The Commuter (12 ianuarie) cu: Liam Neeson, Vera Farmiga

Un new yorkez care călătorește cu trenul spre casă, e abordat de o femeie misterioasă care îi cere să descopere identitatea unui pasager necunoscut, înainte ca trenul să ajungă la următoarea stație. Poate ți-a fost dor de Liam Neeson într-un film de acțiune. Iar acesta e unul în care actorul (ajuns la 65 de ani) interpretează rolul unui om obișnuit nevoit să pună pe făraș indivizi ce au jumătate din vârsta lui.

2. Maze Runner: The Death Cure (26 ianuarie) cu: Rosa Salazar, Dylan O’Brien

Finalul epic al seriei Maze Runner, în care Thomas își conduce gașca într-o ultimă și foarte periculoasă misiune. Pentru a-și salva prietenii, ei trebuie să pătrundă în legendarul Last City, un controlat labirint WCKD care se va dovedi a fi cel mai înfricoșător dintre toate. Oricine iese viu din el, va primi răspunsul la întrebarea pe care Gladers și-o pun încă de când au ajuns acolo.

3. 12 Strong (02 februarie) cu: Chris Hemsworth

În zilele de după 9/11, o echipă a U.S. Special Forces, condusă de noul ei căpitan, e trimisă în Afganistan, într-o misiune extrem de periculoasă. Acolo, într-un decor montan deloc prietenos, americanii trebuie să-i convingă pe cei dintr-o alianță locală să li se alăture în lupta împotriva unui dușman comun: talibanii și Al Qaeda.

4. Fifty Shades Freed (09 februarie) cu: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger

Cei care au „vibrat” la nuanțele de „gri” ale scriitoarei E.L.James vor fi fericiți să privească o ultima parte a trilogiei, programată să lovească în îndrăgostiții cu obiceiuri sado-maso chiar de Valentine’s Day. Ce se va întâmpla cu misteriosul Christian Grey și cum va evolua erotica lui relație cu Anastasia Steele?



5. Black Panther (16 februarie) cu: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o

Pantera Neagră a apărut deja în „Captain America: Civil War”, în 2016, iar acum are propriul film. Chadwick Boseman este actorul principal, iar printre ceilalți protagoniști se numără cunoscuții Forest Whitaker, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Martin Freeman si Angela Bassett. Acțiunea are loc în regatul fantastic al Wakandei.



6. Annihilation (23 februarie) cu: Tessa Thompson, Natalie Portman

Într-un loc din Statele Unite se află o zonă în carantină unde au loc fenomene paranormale, apar tot felul de ființe ciudate, iar legile naturii, așa cum le știm, nu se aplică. Natalie Portman este biologul care merge într-o expediție secretă și periculoasă, alături de alte persoane, pentru a vedea ce se întamplă. Din distribuție mai fac parte și Oscar Isaac și Jennifer Jason Leigh.



7. Red Sparrow (02 martie) cu: Jennifer Lawrence, Jeremy Irons

Acțiunea din Red Sparrow se desfășoară în timpul Războiului Rece și urmărește povestea unei talentate balerine care suferă un accident în urma căruia își rupe un picior. Forțată să-și încheie cariera, ea e recrutată de serviciile secrete, care o învață arta seducției și o trimit în lumea spionajului. Nimic nepotrivit, până în momentul în care întâlnește un agent american.



8. Death Wish (09 martie) cu: Bruce Willis

Regizorul Eli Roth renunță pentru moment la horror și sare în barca acțiunii, pregătind cel mai… răzbunător film al tuturor timpurilor. Un remake în care Bruce Willis ia locul lui Charles Bronson în rolul lui Paul Kersey, un tip manierat care se transformă într-un criminal nemilos după ce niște borfași îi sparg casa și îi atacă soția și fata.



9. Tomb Raider (16 martie) cu: Alicia Vikander

Jocul Tomb Raider are atât de mulți fani iar Angelina Jolie a devenit atât de… desuetă ca să o interpreteze din nou pe super-eroina Lara Croft, încât era momentul unui nou film care să readucă în prim plan acest personaj de-a dreptul legendar. Alicia Vikander e cea care va intra în pielea Larei. Ea își găsește acum inspirația în mesajele video primite de la tată ei. Acesta îi transmite să se aventureze în junglă și să găsească un mormânt care, dacă este deschis, e posibil să provoace sfârșitul lumii.

10. The 15:17 to Paris (23 martie) cu: Judy Greer, Bryce Gheisar

Povestea adevărată a trei tineri americani care au devenit eroi după o zi tragică din august 2015, în care un atacator a deschis focul într-un tren din Franța ce avea ca destinație Parisul. Cei trei au pus la pământ teroristul și au salvat viețile a sute de persoane – un motiv foarte bun pentru ca regizorul Clint Eastwood să facă un film și să-i distribuie în rolurile principale chiar pe cei trei.

11. Pacific Rim: Uprising (23 martie) cu: John Boyega, Scott Eastwood

Nu te-ai săturat (încă) de roboți gigantici care se bat cu monștri interdimensionali? Atunci ai noroc: urmează tura 2 din Pacific Rim, filmul care s-a ocupat fix cu aceste lucruri gingașe. Din nefericire, Guillermo del Toro, acest Antonio Banderas al berii, nu va fi decât producător de această dată. Dar filmul va fi regizat de Steven S. DeKnight, cel care s-a „ocupat”, printre altele, de Spartacus și Daredevil.

12. X-Men: The New Mutants (13 aprilie) cu: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy

Un trailer bântuitor şi misterios a crescut aşteptările cu privire la acest al 11-lea film din franciza X-Men. Blockbusterul beneficiază de avantajul unei abordări proaspete, cu accente horror, dar şi de distribuirea în film a unor feţe proaspete (cu excepţia lui Maisie Williams, Arya din Urzeala tronurilor). Regizorul Josh Boone a declarat că abordarea sa regizorală omagiază scrierile lui Stephen King, iar faptul că povestea are în centrul atenţiei cinci tineri mutanţi prizonieri într-un laborator de cercetare se bucură de potenţial. Semne de întrebare ridică şi faptul că Boone nu a mai regizat până acum decât filme de dragoste, precum The Fault in Our Stars.

13. Avengers: Infinity War (4 mai) cu: Karen Gillan, Josh Brolin, Sebastian Stan

Deja se anunța cea mai grea provocare de până acum pentru echipa tot mai mare a „răzbunătorilor”. Numeroși supereroi, vechi și noi, își adună forțele pentru a-l învinge pe cel mai mare despot al Universului, Thanos. Pe lângă vechea echipă din precedentele două filme Avengers, își vor face apariția Ant-Man, Dr. Strange, Black Panther și întreaga echipa din „Guardians of the Galaxy”.

Printre actorii care își vor prelua rolurile se numără și românul Sebastian Stan, în rolul lui Winter Soldier. Precedentele două filme Avengers au reușit să adune împreună 3 miliarde de dolari din încasări, situându-se pe locurile 5 și 7 all-time. Așa că ne așteptăm ca lupta finală sa fie una de proporții epice.

14. Deadpool 2 (1 iunie) cu: Ryan Reynolds

Deadpool le-a dat o binemeritată lecţie studiourilor Fox, arătând cât de important este să le dai fanilor exact ce vor şi nu un „zăhărel” care, cel puţin pe hârtie, are un potenţial financiar mai mare. Un hit financiar, Deadpool a influenţat şi producţia lui Logan, cu un rezultat mai mult decât îmbucurător. Acum, eroul interpretat de Ryan Reynolds poate doar să apară pe marele ecran cu rafalele sale de glume ireverenţioase, iar fanii au toate şansele să fie mulţumiţi. Dar, dacă Deadpool a fost o surpriză plăcută, umorul distrăgând atenţia de la faptul că povestea de fapt nu are miză, Deadpool 2 nu va beneficia de acest avantaj, iar scenariul său va trebui să ofere mai mult decât glumiţe Precedentul film din 2016 a fost primit bine de critici și de public, adunând 783 de milioane de dolari din vânzarea biletelor.

15. Jurassic World: Fallen Kingdom (8 iunie) cu: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt

Evenimentele se petrec la 4 ani după închiderea parcului Jurassic World, când Owen și Claire se întorc pe insula Nubar, cu scopul de a salva dinozaurii ce se află acum în mare pericol. Un vulcan activ de pe insulă e pe cale să explodeze, ceea ce ar putea duce la dispariția tuturor. În drumul său Owen descoperă o conspirație ce are potențialul de a distruge ordinea întregii planete. Luptându-se pentru a salva speciile ce au fost acolo cu mult înaintea lor, cei doi trebuie să găsească o modalitate nu numai de a-și duce misiunea la bun sfârșit, ci și de a se întoarce la rândul lor teferi acasă. Până la urmă, viața își găsește, ca întotdeauna, propriul său drum.



16. Incredibles 2 (27 iulie) cu: Holly Hunter, Samuel L. Jackson

Familia favorită de supereroi se reîntoarce în „Incredibles 2”, dar de data aceasta Helen se află în centrul atenției, lăsându-l pe Bob acasă cu Violet și Dash pentru a naviga eroismul de zi cu zi al vieții „normale”. Este o tranziție dură pentru toată lumea, făcută mai dificilă de faptul că familia încă nu știe de superputerile emergente ale copilului Jack-Jack.



17. The Predator (03 august) fără: Arnold Schwarzenegger

Grupul din care fac parte Casey, McKenna, Williams și Sapir se rătăcește într-o junglă în care sălășluiește un monstru, dar deși toată lumea pare să știe despre existența acestuia, nimeni nu îndrăznește să spună nimic, de teama de a nu-i invoca înfricoșătoarea prezență. Aceștia încep să dispară unul câte unul și să găsească morți jupuiți atârnați prin copaci, însă abia după ce se întâlnesc cu singurul supraviețuitor care a reușit să scape cu viață dintr-o confruntare directă cu monstrul, tinerii își dau treptat seama că este posibil să se afle într-o primejdie mult mai mare decât au prevăzut inițial.

18. Venom (05 octombrie) cu Tom Hardy

Succesul lui Spider-Man: Homecoming a făcut studiourile Marvel şi Sony Pictures să se încurce în universuri. Venom face parte din aşa-zisul Sony’s Marvel Universe, cu şanse ca acest univers şi MCU să se intersecteze la un moment dat pentru o răfuială între Venom şi Spider-Man. Anul acesta, redutabilul antagonist al lui Spider-Man împlineşte 30 de ani de la prima apariţie în benzile desenate, prin urmare nu se putea găsi moment mai potrivit pentru un film dedicat lui. Tom Hardy îl interpretează pe Eddie Brock, un jurnalist Daily Globe obsedat să se răzbune pe Spidey, după ce face o greşeală ce-i aduce concedierea. Simbioza sa cu simbiotul extraterestru îi va aduce puteri extraordinare, dar şi o informaţie inestimabilă: faptul că Peter Parker este Spider-Man.

19. X-Men: Dark Phoenix (2 noiembrie) cu Sophie Turner

La doi ani după X-Men: Apocalypse, acest nou film îi prezintă pe cunoscuții mutanți în anii tinereții, Jean Grey fiind de această dată în centrul atenției și dând titlul filmului. Aceasta este jucată de Sophie Turner, iar Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult si Tye Sheridan isi reiau rolurile. De data asta o vom putea vedea și pe Jessica Chastain.



20. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (16 noiembrie) cu Johnny Depp, Zoë Kravitz, Jude Law

Este anul 1927, iar povestea începe la câteva luni după ce Newt a ajutat la descoperirea și capturarea infamului vrăjitor întunecat, Gellert Grindelwald. Cu toate acestea, așa cum a promis că va face, Grindelwald a realizat o evadare dramatică și a adunat mai mulți adepți la cauza sa, ridicând vrăjitorii mai presus de toate ființele non-magice. Singurul care ar putea să-l oprească este vrăjitorul pe care l-a numit cândva cel mai drag prieten al său, Albus Dumbledore. Cu toate acestea, Dumbledore va trebui să caute ajutorul vrăjitorului care l-a învins pe Grindelwald odată, fostul său student, Newt Scamander.

21. Aquaman (21 decembrie) cu Jason Momoa, Amber Heard

A treia apariţie a lui Jason Momoa în rolul lui Aquaman, filmul din decembrie are un mesaj „verde” şi cât se poate de actual: conducător al Atlantidei, Aquaman se va trezi în centrul unui conflict între oamenii care poluează oceanele şi supuşii săi, care vor să cucerească uscatul pentru a opri avalanşa de deşeuri. Un subiect cu potenţial.