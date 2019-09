22 medalii pentru halterofili

ARAD. Conferinţă de presă printre greutăţi, vineri dimineaţă, la Baza Sportivă AMEFA, la finalul Campionatului Naţional de tineret (Under 23) şi a Cupei Speranţelor (9-12 ani), unde Aradul şi-a tăiat partea leului, cucerind 22 medalii. Au răspuns prezent invitaţiei lansate de Gheorghe Biriş, preşedintele CS AMEFA, următorii invitaţi: Călin Bibarţ, primarul Aradului, Alex Pădure, secretarul general al FR Haltere, Adrian Jigău, antrenor CS Municipal, Sebastian Lucaci, director adjunct CSŞ Gloria şi Dan Cuedan, director adjunct DJST Arad.

Amfitrionul întâlnirii cu presa a făcut un bilanţ al acestor întreceri juvenile la care au participat 170 sportivi, scoţând în evidenţă sprijinul financiar oferit de Centrul Municipal de Cultură, dar şi tradiţia halterelor arădene, cu două medalii olimpice şi peste 100 la competiţii europene şi mondiale. Reprezentantul FR Haltere, Alex Pădure, a subliniat excelentă organizare a întrecerilor de la Arad: „A devenit o tradiţie să venim în oraşul dvs, unde există şi tradiţie şi oameni dedicaţi acestui sport. Dacă vom găsi deschidere la autorităţile locale, vrem să înfiinţăm la Arad un Centru Olimpic de juniori, având drept garanţie a succesului pe Gheorghe Biriş şi Adrian Jigău”.

Primarul Călin Bibarţ a „ridicat mănuşa”, promiţând sprijin halterelor: „O primărie trebuie să se implice de la construcţii până în sport. Este adevărat, fotbalul şi baschetul au luat cei mai mulţi bani, dar încercăm să acordăm finanţare cât mai multor ramuri sportive. Trebuie să începem să punem bazele piramidei, nu doar pe vârfuri. Suntem deschişi ideii înfiinţării Centrului Olimpic, pentru că vrem să ducem Aradul în faţă în toate domeniile”.

Rezultate

CS AMEFA: Dorina Tofan (categoria 55 Kg), trei medalii de bronz, 148 kg, total, 65 Kg, smuls şi 83 Kg, aruncat; Tiberiu Donose (55 kg), trei medalii de bronz, 198 Kg – 93 plus 105; Laurenţiu Tofan (67 kg), trei medalii de bronz, 210 Kg – 90 plus 120, Claudiu Popa (89 Kg), două medalii de argint, 256 Kg, total şi 142 Kg aruncat – toţi la CN Under 23.

CS Municipal: Luciana Condurache (plus 87 Kg), trei medalii de bronz, 171 Kg – 78 plus 93; Adrian Lingurar (plus 109 Kg), argint la smuls, cu 118 Kg şi bronz la total, cu 259 Kg – ambii la CN Under 23.

CSŞ Gloria: George Valache (45 Kg), trei medalii de aur, 91 Kg – 38 plus 53; Lela Burgoci (45 Kg), trei medalii de argint, 53 Kg – 23 plus 30 – ambii la Cupa Speranţelor.