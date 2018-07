25 de concerte la Gărâna

Nume grele ale muzicii de jazz din toată lumea vor urca de astăzi şi până duminică noaptea pe cele trei scene gândite de organizatorii celei de a XXII-a ediții a celui mai iubit festival de jazz din România: Gărâna Jazz Festival. Cele trei scene din Munții Semenic (Poiana Lupului, Hanul la Răscruce și Biserica Catolică din Văliug) sunt de astăzi gazda a nu mai puţin de 25 de concerte susținute de muzicieni din 16 țări.

Festivalul Internațional de Jazz Gărâna este organizat de Fundația Culturală Jazz Banat, membră a European Jazz Network, iar în ultimii 20 de ani, peste 70.000 de spectatori și numeroși artiști cu renume internațional au împărtășit experiența muzicii jazz de avangardă ascultată sub cerul liber în micul sat din inima Banatului. Au cântat la Gărâna iar unii şi-au povestit experienţa de neuitat pe pagina oficială a evenimentului: Eberhard Weber, Mike Stern, Jan Garbarek, Charles Lloyd, Jean-Luc Ponty, Stanley Jordan, John Abercrombie, Miroslav Vitous, Zakir Hussain, Hiromi Uehara, Omar Sosa, Lars Danielsson, Avishai Cohen, Louis Sclavis, Jack DeJohnette, Kimmo Pohjonen și mulți alții.

Stanley Clarke Band, Roberto Fonseca Trio, Pink Freud, Kekko Fornarelli Trio, Horea Crișovan Acoustic Trip sunt doar câţiva din muzicienii pe care nu ar trebui să-i rataţi anul acesta la Gărâna.

La festival, ajuns la a 22-a ediţie, vor urca pe scenă însă mult mai mulţi artişti consacraţi. Youn Sun Nah & Ulf Wakenius, Stanley Clarke Band, Sly & Robbie meet Nils Petter Molvær feat. Eivind Aarset & Vladislav Delay, Roberto Fonseca Trio, Rymden (Wesseltoft, Öström, Berglund), Sebastian Studnitzky Quartet, Ekalavya (Abhijith PS Nair, Mohini Dey, Sandeep Mohan, Johnson, Roop), La Classe operaia va in Paradiso (lider Mircea Tiberian), Pink Freud, Kekko Fornarelli Trio, Elena Mîndru Finnection feat. Adam Bałdych, Bandes Originales (Courtois, Erdmann, Fincker), Avishai Cohen’s Big Vicious, Puba Jazz Connection, Adam Bałdych & Helge Lien Trio și Tore Brunborg, Stefano Battaglia Trio, Emil Bîzgă Quartet – Gipsy Blues, Exit Oz, Trigon, Benny Rietveld Ensemble, Horea Crișovan Acoustic Trip, Alex Calancea Band, Raul Kusak, Teodor Pop, Gheorghe Fikl sunt artiştii invitaţi în acest an să cânte la festival.

Iar pe lângă concerte, publicul va putea participa la prezentarea unei instalații-experiment realizată de pictorul Gheorghe Fikl, la reprezentația piesei de teatru “Ferma”, a trupei Auăleu, la Târgul Național de Viniluri, la expoziția de afișe de jazz, precum și la lansarea cărții “Instant Stage” semnată de Ioana Tăut.

Bilete la festival pot fi cumpărate online pe www.garana-jazz.ro/bilete, dar sunt disponibile și la fața locului, la punctul de acces în Poiana Lupului. Există şi varianta de abonament (pentru trei zile, la prețul de 240 lei și pentru întreaga perioadă a festivalului, la prețul de 300 de lei).