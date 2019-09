27 de echipaje medicale, în concurs la Arad

Gazda din acest an a concursului dedicat ambulanţelor a fost judeţul nostru. Au participat 27 echipaje din țară, Prahova și Timișul îndeplinind funcțiunea de jurizare a competiției. La start s-au înscris 15 echipaje de pe ambulanţe tip C2 – formate din medic, asistent şi ambulanţier, şi 22 de echipaje de pe ambulanţe tip B2 – formate din asistent şi ambulanţier.

Confruntare profesională

„Am încercat să organizăm acest concurs într-o notă de originalitate, dorind să fim în primul rând gazde bune şi primitoare. De aceea aş defini întâlnirea noastră drept o manifestare, una, sper, plăcută şi complexă. Cu gândul la colegii noștri din țară am gândit întreg programul drept o combinaţie omogenă între confruntare profesională, fair-play şi un prilej excelent de a ne cunoaşte, de a socializa, de a ne simţi bine împreună şi a schimba opinii pe linie de profesie, într-un cadru pitoresc. Județul Arad, și cu precădere Moneasa, are o culoare locală specifică, un anumit spirit particular şi sper că oaspeții au descoperit câte ceva din atmosfera minunată a acestei regiuni”, a declarat dr. Raveca Mărioara Nicoară, managerul SAJ Arad.

Ridicarea propriilor standarde

A fost o competiţie dificilă, solicitantă, mai completează managerul SAJ Arad, în care toate echipajele au dat maximum, demonstrând competenţă şi pricepere, în condiţii deloc facile de întrecere. „Felicit premianții și toți participanții pentru prestația excelentă de care au dat dovadă pe parcursul competiției. Ceea ce trebuie să înţelegem cu toţii este faptul că nu există, până la urmă, învingători şi învinşi, ci doar colegi care de la înălţimea maturităţii şi competenţei lor profesionale îşi depăşesc limitele şi abilităţile, dând dovadă de excelenţă. Pentru că acesta este şi unul dintre scopurile acestui concurs, ridicarea propriilor standarde profesionale, un deziderat din care câştigăm atât în mod invidual, ca şi servicii de ambulanţă, cât şi sistemul naţional de intervenţie şi urgenţă”, a concluzionat dr. Raveca Mărioara Nicoară.