4 AVANTAJE pentru românii care-și echipează vehiculele cu anvelope de la Car Group

Cu un stoc de peste 6.000 de anvelope agricole, industriale, auto și de camion, Car Group a răspuns, în ultimii ani, apelurilor venite din partea a peste 20.000 de români aflați în căutarea celui mai serios distribuitor de cauciucuri.

Cum a reușit să se remarce Car Group pe o piață atât de competitivă? Prin 4 avantaje reale pe care le oferă clienților lor! „Pentru cauciucurile noi, oferim GARANȚIE DE PÂNĂ LA 3 ANI, pentru cele reșapate – un an, iar la anvelopele second suntem primii distribuitori de anvelope din România care am oferit o garanție de 30 de zile, perioadă în care clienții noștri pot face retur, oricare ar fi motivul ales. În plus, oferim clienților noștri GARANȚIA DE SATISFACȚIE de 30 de zile, la achiziționarea de anvelope noi. Un al treilea avantaj este LIVRAREA RAPIDĂ și ASIGURATĂ în toate județele țării. Nu în ultimul rând, răsplătim încrederea clienților noștri cu diverse CADOURI personalizate”, detaliază Călin Achim, manager general.

Agricultorii din România confirmă că aceasta este cheia unui parteneriat de succes. „Eu dețin 300 de hectare. Am fost primul din sat care am avut curajul să cumpăr cauciucuri prin telefon. Am dat apoi numărul de telefon al firmei Car Group și socrului, și la foarte mulți prieteni. Toți au achiziționat cauciucuri bune. Cumnatul meu a echipat de la Car Group un Valtra de 245 de cai, integral, și e mulțumit de ele”, declară Mihai Florin Lungu din comuna Nicșeni, județul Botoșani.

E timpul să-ți schimbi și tu anvelopele?

Sună cu încredere la 0758-400500 și intră în grupul clienților fericiți de la Car Group!