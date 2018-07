4th of July în Westfield Arad

Chiar pe 4 iulie, de ziua Americii, echipa Westfield Arad a organizat un deosebit eveniment dedicat rezidenților și colaboratorilor. Întregul Clubhouse, zona verde a acestuia și piscina, au fost luate cu asalt de cei peste 400 de invitati prezenți, mulți dintre ei aducând și copiii, care au avut la dispoziție o zonă numai a lor, cu tobogane, trambuline și înghețată la discreție.

“Am sărbătorit prietenia care ne leagă și datorită căreia realizăm lucruri minunate împreună. Ne bucură că avem alături atât de mulți oameni minunați și cred că acest eveniment a arătat că am reușit să creăm o comunitate excepțională. Este un lucru foarte important pentru noi și ne vom strădui să dezvoltăm această comunitate. Le mulțumim din suflet tuturor prietenilor noștri care au fost prezenți alături de noi.”, declară Emanuel Bistrian, fondator Westfield.

Desemnat la Gala Profesionistilor in imobiliare din acest an drept “Cel mai bun concept rezidențial” din România, Westfield este dezvoltat cu responsabilitate, fiind un proiect care a devenit mai bun de la an la an și a evoluat împreună cu comunitatea sa. Tot în acest an, Westfield a mai primit o recunoaștere la nivel național, obținând cel mai mare punctaj în cadrul unui studiul realizat, pe segmentul rezidential de case, de binecunoscutul broker imobiliar Coldwell Banker.

“Ne preocupă să dezvoltăm Westfield astfel încât să nu devină o aglomerare de case la fel, să existe o diversitate a modelelor și a posibilităților de personalizare suficient de bogate pentru ca fiecare client să obțină un cămin unic. Avem astfel diversitate, unicitate, iar unitatea este asigurată de comunitatea formată și de lifestyle-ul de care se bucură oamenii ce locuiesc aici.”, a mai spus Emanuel Bistrian.

În cadrul acestui eveniment a fost anunțat un nou și inedit produs imobiliar: Westfield Residential Suites. Acest proiect oferă rezidenților multiple facilități de care nu se pot bucura în cazul unui apartament clasic la bloc: acces la piscină, grădini proprii, lipsa aglomerației și intrarea într-o comunitate minunată. Pentru detalii cu privire la Westfield Residential Suites, sunteți invitați să sunați la 0721.228.860.