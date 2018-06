5 avantaje ale achizitionarii unor rachete de Revelion de la un magazin autorizat (P)

Este vorba despre rachetele de Revelion. Acestea sunt formate dintr-un tub de hartie plin cu praf de pusca, fiind proiectate pentru a fi lansate de la sol si a exploda in aer. Aceste materiale pirotehnice sunt dotate cu bete din lemn, care pot fi infipte intr-o ladita cu nisip sau direct in pamant, pentru a facilita lansarea perfect verticala a produselor.

Citind acest articol, vei afla care sunt avantajele achizitionarii unor rachete de Revelion de la un magazin autorizat, asa cum este Ekopiro, care a ajuns si in Romania, dupa succesul inregistrat in tari precum Ungaria, Cehia sau Slovacia:

1. Sunt cele mai spectaculoase materiale pirotehnice. Rachetele de Revelion sunt cu siguranta “reginele” noptii dintre ani, intrucat, spre deosebire de petarde, au si efecte luminoase extrem de puternice si, spre deosebire de artificii, creeaza un spectacol mult mai complex pe cer. Spre exemplu, unele rachete suiera in momentul lansarii, altele sunt dotate cu parasute care incanta vizual publicul.

2. Exista o varietate foarte mare de produse. La Ekopiro, gasesti rachete de Revelion fluieratoare, cu parasuta, T2, seturi pirotehnice, dar si seturi de familie. In plus, oferta include unele dintre cele mai cunoscute astfel de produse la nivel mondial, printre care Tomahawk, Fly Condor, Dum Bum, Happy Rocket, Troll, Cold War, Happy New Year, Devil Rockets, Bazooka, Fly Owl, Fly Eagle, Fly Hawk si Aplauz.

3. Sunt destinate exclusiv folosirii in aer liber. Spre deosebire de artificii, care pot fi folosite si in interior, rachetele de Revelion sunt destinate exclusiv utilizarii in aer liber. Desi la prima vedere nu pare un avantaj, acest aspect s-ar putea dovedi decisiv pentru evitarea unor accidente. In incinta unui apartament sau a unui local, exista mult mai multi factori care ar putea duce la producerea unor incidente, pe cand, in aer liber, lansarea materialelor pirotehnice este mult mai sigura.

4. Sunt produse sigure, autorizate. Daca alegi sa cumperi rachete de Revelion dintr-o piata oarecare sau din portbagajul unei masini parcate intre blocuri, poti avea surpriza neplacuta ca acestea sa nu functioneze sau, mai rau, sa se detoneze accidental. Pe de alta parte, daca apelezi la un magazin autorizat precum Ekopiro, ai certitudinea ca produsele achizitionate sunt sigure si vor functiona ireprosabil, exact ca in filmuletele de prezentare de pe site.

5. Sunt insotite de instructiuni de folosire si masuri de siguranta. Rachetele de Revelion comercializate de magazinele autorizate au ambalajele originale, pe care sunt scrise instructiunile de folosire si masurile de siguranta care trebuie luate in momentul lansarii acestor materiale pirotehnice. Pe langa faptul ca rachetele trebuie lansate doar in spatii deschise si numai in plan vertical, acestea nu trebuie lasate la indemana copiilor si nici lansate de persoane aflate in stare de ebrietate sau foarte obosite.