5 bauturi alcoolice pe care sa le consumi de Revelion pe langa clasica sampanie

Oricare dintre noi ne dorim diversitate pe masa in noaptea dintre ani. In plus, ca sa aiba farmec, sampania este un deliciu pe care multi dintre noi il pastram doar pentru miezul noptii. Dar petrecerea este lunga, asa ca ce bauturi alcoolice ar trebui sa mai cumperi pentru un Revelion ca la carte? Noi avem raspunsurile perfecte pentru tine – afla in cele ce urmeaza cum sa oferi acestei nopti un plus de savoare.

Bauturi alcoolice pentru shot-uri ca la carte

Secretul oricarei petreceri reusite poarta un singur nume: Jagermeister. De-a lungul timpului, aceasta bautura a capatat notorietate datorita gustului sau care nu are termeni de comparatie, dar despre care nimeni nu stie prea multe. Plus ca nu-ti trebuie mai mult de 2-3 shot-uri ca sa dai startul distractiei si sa te simti de minune. Comanda-l de pe www.beicevrei.ro si primesti cadou 6 pahare speciale pentru shot.

Competitia directa pentru Jager, daca am putea spune asa, este tequila. Ce poate fi mai fierbinte decat o noapte petrecuta pe acorduri latino-americane? Alege o sticla de Herradura si incinge atmosfera – vei avea numai cateva shot-uri pentru ca reteta de exceptie a acestei bauturi alcoolice sa te satisfaca pe deplin.

Bauturi alcoolice pentru ca mancarea sa fie mai gustoasa

Pe masa de Revelion se va regasi mancare grasa, precum friptura de porc la gratar sau sarmale? Un pahar de rom auriu cu o felie de lime stoarsa este alegerea perfecta pentru a-ti curata gatul si a te bucura de o experienta culinara de exceptie. Spre exemplu, iti recomandam o sticla de Mount Gay. Gustul acestei bauturi alcoolice de exceptie este rezultatul unui amestec de distilate dublu maturate si distilate invechite. La finalul procesului de productie, amestecul este pus la maturat inca o data in butoaie de Bourbon intens afumate.

Pe de alta parte, daca preferi carnea de vita, atunci vei avea nevoie de un pahar de whisky pentru un plus de savoare. Daca ar fi sa facem o paralela, whisky-ul este una dintre putinele bauturi alcoolice care pot inlocui cu usurinta un delicios pahar de Cabernet Sauvignon pentru a savura carnea de vita. Carnea ar trebui sa fie bine facuta, iar whisky-ul sa aiba un gust delicat si afumat. Spre exemplu, alege Bruichladdich, un scoth single malt produs pe insula Islay. Cum putem descrie aroma acestei bauturi alcoolice? Dulceaga, cu note de menta si flori salbatice proaspat taiate, margarete si flori de cires. Adauga si putina apa si vei simti aromele de fructe caramelizate, lamaie, miere si mandarine.



Nu in ultimul rand, traditia spune ca in seara de Revelion este bine sa consumam peste. De aceea, va trebui sa ai pe masa si o sticla de vodka. Daca vrei sa incerci un sortiment ceva mai special, incearca Taiga Shtof. Pentru a pune in evidenta gustul deosebit al acestei bauturi alcoolice, este recomandat sa o servesti rece. Totodata, incearca sa eviti sa o combini cu mancare foarte condimentata.