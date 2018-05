5 din cele 6 companii ale Primăriei au buget aprobat pe 2018

Deşi a avut 26 de puncte pe ordinea de zi, şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal care a avut loc marţi, 8 mai, nu a durat decât 20 de minute. Şi a decurs chiar civilizat, spre surprinderea asistenţei. Cea mai mare parte a proiectelor de hotărâre au fost aprobate cu unanimitate, printre acestea numărându-se şi cele privind aprobarea bugetelor a două societăţi comerciale din subordinea Primăriei. E vorba de bugetele Gospodăririi Comunale şi Recons, care au generat votul unanim al aleşilor locali. Au fost aprobate, de asemenea, bugetele TOP (20 de voturi „pentru”), Companiei de Transport Public (12 voturi „pentru”) şi CET Hidrocarburi (12 voturi „pentru”).

Proiectul privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Arad pentru anul 2018 a fost respins, întrunind doar 11 voturi „pentru”, un consilier (PNL) neparticipând la vot. La acest rezultat a contribuit decisiv absenţa altor doi consilieri liberali: Antoanela Naaji şi Lucian Riviş-Tipei. „Problema” ar putea fi „rezolvată” însă în proxima şedinţă CLM.

Justificarea abţinerilor

Altfel, decizia consilierilor social-democraţi de a se abţine de la votarea unor bugete a fost previzibilă, fiind explicată astfel de către Beniamin Vărcuş, liderul Grupului PSD-ALDE: „Consecvenţi în legătură cu poziţia pe care am avut-o faţă de CET, nu am votat nici astăzi bugetul lor deoarece credem că acolo este nevoie de o analiză mai temeinică a ceea ce înseamnă activitatea CET, banii care sunt cheltuiţi acolo şi problemele pe care le întâmpină atât compania, cât şi cetăţenii care sunt beneficiarii serviciilor pe care le furnizează CET-ul. De asemenea, ne-am abţinut şi la punctul cu privire la aprobarea bugetului Companiei de Transport Public, deoarece nu am fost de acord nici cu privire la scumpirea biletelor şi nu suntem de acord nici cu un buget care să fie centrat pe scumpirea permanentă a serviciilor fără a oferi cetăţenilor măcar o îmbunătăţire a acestora.”