5 idei de cadouri ieftine sub 100 Lei

Asadar, ne-am gandit sa iti oferim cateva idei de cadouri ieftine cu care nu poti da gres, mai ales ca traim in era tehnologiei si gadgeturile sunt la mare cautare.

Casti sport cu microSD si FM – 50 Lei

Este un cadou simplu, dar util, mai ales pentru pasionatii de miscare care nu se despart de muzica preferata. Castile sunt unisex, destul de comode pentru orice fizionomie si functioneaza prin carduri microSD (TF card) de pana la 16 GB. Acest gadget este extrem de usor de folosit si cu siguranta face parte din categoria de cadouri ieftine cu care vei face impresie.

Suport telefon pentru bicicleta – 39 Lei

Din seria cadouri ieftine face parte si acest suport de telefon pentru bicicleta. Este foarte util, mai ales pentru pasionatii de plimbari pe doua roti. Suportul universal pentru bicicleta cu unghi de rotire de 360 de grade este un gadget ideal pentru zilele dedicate unui traseu care necesita ghidarea prin telefon. Acest suport este foarte usor de montat iar in pachet se regasesc toate accesoriile de prindere pe orice ghidon de bicicleta, scuter sau motocicleta. Tu l-ai alege?

Monopod selfie stick bluetooth – 89 Lei

Cu siguranta in cercul tau de prieteni se regasesc cateva persoane care isi doresc sa imortalizeze orice si isi faca foarte multe selfie-uri. Acest gadget este unul dintre acele cadouri ieftine si cool cu care nu ai cum sa dai gres. Mai exact, acest monopod este de fapt un bat extensibil cu care faci poze “selfie” cu telefonul. Dispozitivul de prindere este usor de fixat, are lamele din cauciuc pentru a nu zgaria telefonul, se extinde foarte simplu pentru orice dimensiune a telefonului si chiar il fixeaza bine. Facem un selfie?

Radio speaker megabass chameleon usb – 93 Lei

Un gadget mai mic decat un cub Rubic, dar care are puterea de a reda muzica preferata mult mai bine decat te-ai astepta. Este perfect de luat cu tine oriunde, fie ca te pregatesti pentru un picnic cu familia, la munte sau la mare. Echipat cu un ecran LCD cu iluminare clara, device-ul este util si pe timp de noapte. Are luminite cu led multicolor in partea transparenta din spate. Acest gadget este unul dintre acele cadouri ieftine pe care le-ai achizitiona si pentru tine!

Lampa LED RGB pentru petreceri – 95 Lei

Cu acest mini disco club vei insufleti orice party de acum incolo. Fiind construit pentru a fi folosit in interior, aceasta jucarie minunata poate fi utilizata atat in propria casa, cat si in baruri, cluburi, petreceri de la firma etc. Acest gadget mic face parte din categoria de cadouri ieftine ideale pentru distractie. El va colora incaperea intr-o multitudine de culori ce vor fi sincronizate cu melodiile preferate si va pulsa pe beat-ul ales. Cool, nu?

Daca vrei sa iti surprinzi placut prietenii si familia, acceseaza GadgetWorld.ro si vei gasi cele mai tari cadouri ieftine cu care poti face cea mai buna impresie!