500 de exproprieri în aer

ARAD. Au fost cuprinși în urmă cu mai bine de un an de zile în două hotărâri CJA care vizau un ambițios proiect al Aradului: construirea unui centuri și a unui pod peste Mureș. Este vorba de un număr de peste 400 de proprietari, persoane fizice și juridice, care deţin în jur de 500 de imobile/terenuri pe viitorul traseu al centurii cu pricina şi care erau indicaţi ca viitori expropriaţi, urmând ca procedurile de expropriere să se realizeze imediat: în termen de 10 zile de la comunicarea publică trebuiau să indice dacă sunt de acord sau nu cu sumele indicate, iar în termen de 30 de zile trebuia să-şi primească banii pe suprafețele vizate. De atunci, proprietarii vizați nu au mai primit mai niciun semn de la Consiliul Județean Arad. Ca atare, stau cu terenurile în aer, nu pot face nimic cu acestea, spun ei, în condițiile în care parte dintre ele vor fi luate de stat, și nici nu au primit banii pentru suprafețele vizate. Ba, mai mult, proiectul de construire a centurii cu pod peste Mureș nu are încă finanțare, așa că realizarea acestuia pare mai mult un vis frumos decât o realitate imediată.

Blocați în proceduri, arădenii vor să știe ce pot face în situația dată, dacă se pot bucura de suprafețele cu pricina (în unele cazuri vorbim de câteva hectare de teren pe care proprietarii ar putea face investiții sau le-ar putea vinde altora tot pentru investiții) sau dacă acestea rămân blocate pe mai departe.

Situația a devenit cu atât mai acută cu cât a trecut un an de la hotărârile care vorbeau de exproprierea pentru utilitate publică iar Consiliul Județean s-a pus chiar să elaboreze PUZ pentru Centura Est a Aradului, deși terenurile vizate nu-i aparțin. Faptul a fost considerat de unii dintre proprietarii de terenuri o ilegalitate. Dar așteptarea și lipsa clară de informare pare să-i omoare pe cei vizați.

Ca atare, n-am adresat CJA, pentru a afla în primul rând stadiul de aplicare a hotărârilor Consiliului Județean Arad nr.214/2018 privind „aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes județean «Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad», respectiv 253/2018 (care modifică prima hotărâre), precum și stadiul în care se află deciziile de expropriere a celor aproximativ 400 de persoane fizice şi/sau juridice care au teren pe traseul viitoarei centuri de Sud Est a Aradului. Am fost curioși, totodată, se vedem de ce termenul de 30 de zile trecut în hotărârile de mai sus, cu referire la procedurile de expropriere şi despăgubire a proprietarilor de imobile/terenuri de pe traseul viitoarei centuri nu a fost respectat şi ce consecințe decurg de aici? Și mai ales ce se va întâmpla în viitor?

Iată ce spune cei de la CJA: „În conformitate cu prevederile art. 6 din HCJA nr. 214/24.07.2018 (…) modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 253/30.08.2018, suma totală a despăgubirilor aferente imobilelor expropriate (undeva la 4 milioane de lei – n.r.) se recuperează în procent de maxim 98% din fonduri nerambursabile aferente Programului Operațional Regional 2014-2020. Întrucât nu a fost semnat, până în prezent, contractul pentru finanțarea investiției «Modernizare DJ 709G inclusiv pod Mureş, pentru funcţiunea de centură Est Arad», suma aferentă despăgubirilor nu a fost virată la dispoziția proprietarilor de imobile afectate de expropriere, așa cum s-a prevăzut prin art. 8 al Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 214/24.07.2018. Până în prezent intenția de expropriere a imobilelor aflate pe amplasamentul lucrării nu a fost notificată către proprietarii imobilelor, iar aceștia exercită în continuare prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute”.

Pe scurt, reprezentanții CJA susțin că proprietarii sunt pe mai departe proprietari și se pot comporta ca atare (adică pot înstrăina terenurile), deși cei vizaţi se vedeau de cel puţin un an de zile blocaţi de proiect, aşteptând deznodământul care nu mai venea. Toate bune, numai că, vrând-nevrând, aceștia se văd pe mai departe legați de mâini în privința acestor terenuri, în condițiile în care, deși nu este pusă în practică exproprierea, ea există aproape in facto, pentru că e greu de crezut că cineva va cumpăra suprafețele care deja sunt „ipotecate” de stat.

Un termen mult așteptat

Când se va clarifica situația și pentru acești proprietari, când vor avea ei linişte?

Ce planuri are CJA pentru finanţarea proiectului? Iată câteva întrebări la care am așteptat răspunsul CJA: „Pentru realizarea investiției, U.A.T. Județul Arad a solicitat finanțare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, spune CJA, care speră acum iar la fonduri europene dar avansarea unei date sau a unui succes în acest demers au rămas şi ele în aer.

Se spune doar că proiectul „Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad” a fost depus în 24.07.2019 și a parcurs toate etapele de evaluare, obținând 84 de puncte din 100, sau că „prin adresa nr. 22.248/09.10.2018, ADR Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, informează privind demararea etapei de precontractare a proiectului”, ori, ceea ce e trist, că “prin adresa din 27.03.2019, ADR Vest a inclus proiectul în lista de rezervă, urmând a fi finanțat în funcție de înregistrarea de economii ca urmare a implementării proiectelor contractate”.

În răspunsul solicitat celor de la consiliu, ni se mai indică ca justificare a hotărârilor de expropriere luate în urmă cu un an faptul că „Adoptarea Hotărârilor Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și nr. 253/2018 a fost o condiție necesară și obligatorie pentru depunerea cererii de finanțare (pe fonduri europene -n.r.). Astfel, potrivit Ghidului Solicitantului: „La data depunerii cererii de finanțare se poate accepta depunerea documentelor justificative privind inițierea procedurii de expropriere pentru terenurile afectate de intervențiile necesare, respectiv hotărârea autorității publice privind declanșarea procedurii de expropriere…”

Tot ca justificare la acuzele proprietarilor şi ca răspuns la întrebările noastre privind realizarea unui PUZ pe terenuri care nu le aparţin (nedeținerea în proprietatea solicitantului de plan a terenurilor ce vor fi străbătute de centură), reprezentanţii CJA susţin că prin PUZ „se stabilesc obiectivele, prioritățile, reglementările de urbanism – permisiuni și restricții – necesare a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată”, că „PUZ-ul și regulamentul local de urbanism aprobate devin acte de autoritate ale administrației publice locale, pentru probleme legate de dezvoltarea urbanistică a zonei” dar şi că „realizarea PUZ-ului pentru acest obiectiv de investiții (…) nu presupune deținerea în proprietate de către Județul Arad a terenurilor pe care se preconizează a se realiza această investiție”.

În răspunsul CJA, se mai indică faptul că doar „după aprobarea PUZ-ului, la faza ulterioară de autorizare a lucrărilor de construcții se va face dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se va realiza investiția”.

Concluzia

Un lucru e cert, pentru proprietarii vizaţi absenţa unei noi decizii oficiale în privinţa terenurilor şi a exproprierilor, venite exact din partea CJA, instituţia care a luat şi primele hotărâri, îi ţine legaţi de acestea din urmă. În acelaşi timp, pentru arădeni, centura de est şi viitorul pod peste Mureş, megainvestiţia arădeană, e pe mai departe o dorinţă care nu prinde contur.

Sesizările depuse deja

CJA recunoaşte că există o solicitare de clarificare depusă deja din partea unui proprietar de terenuri de pe viitoarea centură. Întrebat, însă, cu câți dintre proprietarii de imobile de pe traseul viitoarei Centuri Est s-a luat deja legătura, într-o formă sau alta, și în ce formă a fost realizat dialogul, consiliul ne indică în răspuns faptul că se va asigura informarea şi consultarea publicului interesat conform Legii nr.350/2001 actualizată și Ordinul MDRT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Mai exact că „a fost parcursă și finalizată etapa I – pregătitoare, publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri și să participe la dezbaterile publice care s-au realizat la sediile celor trei primării pe raza cărora trece viitoarea centură Est Arad” şi că în „urma dezbaterilor au fost redactate procese verbale privind informarea și consultarea publicului, pentru fiecare U.A.T. în parte, care au fost transmise proiectantului, împreună cu cerințele și opțiunile publicului interesat, pentru a fi menționate și luate în considerare în etapele de elaborare a proiectului PUZ”.

Cui aparţin terenurile

Terenurile pe care se doreşte realizarea obiectivului de investiţii mai sus menţionat aparţin de trei unităţi administrativ teritoriale: Municipiul Arad, Comuna Fîntînele, Comuna Vladimirescu iar din punct de vedere juridic ele aparțin Statului Român (pentru obiectivele de interes naţional existente în zonă precum drumuri naţionale, drumuri județene, infrastructură de îmbunătăţiri funciare, gaze naturale etc.), unităților administrativ teritoriale (domeniul public sau privat al acestora), persoanelor fizice și/sau juridice (care au proprietăţi în zonă).