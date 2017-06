600 fără Evaluare Națională

Conform informațiilor oferite de Inspectoratul Școlar Județean Arad, din totalul de 3.642 de elevi ce au absolvit clasa a VIII-a, doar 3.060 de elevi au ales să se înscrie la examenul de Evaluare Națională. Dintre cei înscriși, 70 au ales să nu ia parte la examen, absentând încă de la prima probă, cea la Limba și literatura română, ce a avut loc ieri, 19 iunie.

Examenul de Evaluare Națională de la finalul clasei a VIII-a are ca scop evaluarea cunoștințelor dobândite de elevi la finalul claselor V-VIII și are, începând cu acest an, o pondere de 80% din media de admitere la liceu. Celelalte 20 de procente ale notei de admitere sunt constituite de media generală a elevului pe cei patru ani de gimnaziu.

652 de elevi din județul nostru au ales să nu susțină examenul de Evaluare Națională, lucru ce poate însemna că aceștia, de la vârsta de 14 ani, au ales să abandoneze școala, nefiindu-le posibil să se înscrie la liceu fără acest examen.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean precizează că este posibil ca o parte dintre cei care nu s-au înscris la Evaluare să fi rămas corigenți, lucru ce face imposibilă înscrierea în examen. „Abia la începutul anului viitor școlar, când vom vedea dacă elevii respectivi se mai regăsesc în baza noastră de date, sau nu, ne vom da seama dacă este vorba despre abandon școlar” – a declarat pentru Jurnal Arădean/aradon.ro inspector Laura Nădăban, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Arad.