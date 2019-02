929 de dosare pe cap de judecător, la Arad 

23.618 dosare! Acesta a fost volumul de muncă, în 2018, la Judecătoria Arad. Totuși, spun mai marii instituției, chiar dacă cifrele par mari, volumul de muncă este mai mic față de 2017, plus că numărul de judecători care și-au desfășurat anul trecut activitatea la Judecătoria Arad a fost fluctuant. „Faţă de această fluctuaţie de personal putem concluziona că în anul 2018 activitatea Judecătoriei Arad a fost asigurată în medie de 25,4 judecători – faţă de 27 pentru 2016 şi 25.2 pentru 2017 -, astfel că raportat la volumul de activitate de 23.618 de dosare, reiese o încărcătură medie de dosare per judecător de 929,8 dosare, mai mică decât cea din anul 2017 care a fost estimată la 1000,7 dosare/ judecător. Estimând că, în cadrul Secţiei civile au activat pe parcursul anului 2018 un număr mediu de 18,5 judecători, rezultă ca încărcătură medie de dosare per judecător în materie civilă a fost de 1020,9 dosare (985,1 în 2016 şi 1054,4 în 2017)”, au precizat reprezentanții Judecătoriei Arad.

În cadrul Secţiei penale, unde pe parcursul anului 2018 au activat în medie 6,9 judecători, încărcătură medie de dosare per judecător în materie penală a fost de 685,8 dosare (678 dosare/judecător în 2016 şi 856,3 dosare/judecător în 2017).

În aceste condiții, și în acest an, Judecătoria Arad a fost cotată ca fiind o instanţă foarte eficientă (în baza unor criterii impuse de CSM), situându-se şi la nivelul anului 2018, pe locul 1 la nivel naţional, luând în calcul instanţele situate în localităţile reşedinţă de judeţ.