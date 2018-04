O stradă doar pe Legea 544!

Ne propusesem să vorbim despre o stradă care și acum în anul 2018 este din pământ: strada Iosif Lengyel, din Aradul Nou, o stradă pe care stau destul de multe familii, care de când se știu ei trăiesc între gropi, băltoace, noroi, praf și mulți nervi. În urmă cu mai bine de cinci ani, Primăria Municipiului Arad le comunica locuitorilor de aici că trebuie tras gazul și de aceea nu poate fi reabilitată strada. În urmă cu doi ani, ne spun arădenii, problema gazului s-a rezolvat într-un final: cei de la compania de gaz și-au terminat treaba. Au urmat din partea arădenilor nenumărate sesizări. Făcute de-a lungul ultimilor doi ani de zile, semnături pe tabele peste tabele pentru ca strada să fie reabilitată. N-a fost să fie aşa.

O săptămână de așteptare…

Am luat legătura cu reprezentanții Primăriei Municipiului Arad încă de săptămâna trecută pentru a putea oferi un răspuns arădenilor care ne-au contactat. Am așteptat cu răbdare răspunsul. Şi zilele au trecut. Pentru câteva momente am simțit cam ceea ce simt mai toți arădenii atunci când se lovesc de indiferența și ușurința cu care sunt tratați tocmai de reprezentanții Palatului Administrativ.

De acum cu Legea 544

Am sunat și astăzi (luni – n.r.), așa cum o facem de fiecare dată când arădenii ne cer ajutorul pentru a le oferi răspunsuri. Am fost surprinși de răspunsul primit: „problema va fi rezolvată”. Am insistat, cum facem de fiecare dată: „am avea nevoie de un orizont de timp. Când se va interveni pe stradă? Ce să le spunem arădenilor care locuiesc în aceste condiții de când se știu?” Ei bine, răspunsul ne-a uimit: „Vă rugăm să formulați întrebările conform Legii 544!”. Pe scurt, de acum înainte, pentru a afla un răspuns de la Primăria Arad e posibil să aşteptăm chiar şi 30 de zile pentru că legea aşa permite. Ca atare, ne întrebăm atunci pe bună dreptate ce problema are strada Lengyel de e singura care are nevoie de întrebări pe Legea 544, legea privind liberul acces la informaţii publice? de ce e strada care ne-a mutat… „pe lege”.

Consideraţiile noastre

Considerăm că atitudinea Primăriei Municipiului Arad nu este una benefică pentru arădenii nemulțumiți ce aşteaptă luni bune după un răspuns la problemele lor. Palatul Administrativ ar trebui să știe că presa are rolul de a informa cititorii și a investiga anumite cazuri în cel mai obiectiv şi rapid mod, oricât de neînsemnate ar fi problemele semnalate de cititori pentru mai marii orașului. Noi vom continua să semnalăm problemele arădenilor chiar și pe Legea 544 și chiar dacă așteptăm până la 30 de zile după un răspuns. În ceea ce ne priveşte, nouă ne-au trebuit doar câteva momente să ne dăm seama că asistăm la o procedură care nu vine în folosul arădenilor.