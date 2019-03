A admis că echipa a făcut un meci slab

„Un joc în care ne-a lipsit atitudinea. Un joc în care ne-au lipsit şi ideile. În prima parte, chiar dacă ştiam că Ripensia ne aşteaptă din punct de vedere tactic, am abuzat de foarte multe mingi lungi. Am încercat să construim. Ori ne-a fost frică, ori încă nu legăm prea bine, din acest punct de vedere al omogenităţii, ne aşteptam. Nu căutăm scuze, căutăm cauze, ca să le putem îndrepta. Este primul nostru meci pe teren de iarbă. Din păcate, ne-am descurcat destul de rău. Repriza a doua, contra vântului, am început foarte slab. Am încercat să avem reacţie, după golul primit, dar nu poţi să evidenţiezi pe nimeni. Evoluţia completă a echipei a fostul de palidă şi a dus la acest rezultat. Trebuie să ne uităm foarte bine şi la golul anulat, la golurile anulate. Penalty-ul, care a fost sau nu a fost. Dar nu căutăm scuze”.

La rândul său, tehnicianul Ripensiei, Alexandru Pelici a spus: „O victorie foarte importantă pentru noi. Înainte de jocurile cu ACS Poli și cel de astăzi ne făceam niște calcule în care sperăm să obținem minimum 3 puncte din aceste două jocuri. Am reușit să câștigăm cu o echipă a UTA-ei foarte mult schimbată în bine, cu jucători de valoare, jucători veniți de la Liga I. Chiar dacă ai o valoare inferioară, am mai trăit asta și cu alte echipe. Atunci când joci cu sufletul, parcă cineva de acolo de sus îți întinde o mână când ai nevoie. Mingea ori intră în poartă pentru tine, sau trece la adversar”.