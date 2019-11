A câştigat tot ce se putea în 2019!

Au curs medaliile, şi podiumurile, şi titlurile. Au curs aprecierile şi aplauzele. Felicitările au fost la ordinea zilei. A ajuns un personaj a cărui pagină de pe celebra rețea de socializare a devenit urmărită. Totul s-a întâmplat în acest an. Și toate cele afirmate mai sus îl au în centrul atenţiei pe arădeanul Cristian Jidovu.

Cine este Cristian Jidovu şi ce stă în spatele reuşitei din acest an, ne spune pe scurt chiar el. La invitaţia noastră, Jidovu a răspuns la câteva întrebări, dar am preferat să punem ultima sa afirmaţie în capul listei de răspunsuri: „Sunt băiatul de la câmpie care a ajuns campion național la mountain bike”.

Pentru că acesta este cel mai important titlu câştigat de Cristian Jidovu în acest an: a devenit campion naţional la montain bike, la categoria sa de vârstă, Master II. Însă nu i-a fost de ajuns: a devenit, tot în vara acestui an, și campion național la XCO, la categoria sa de vârstă. Două titluri de campion naţional într-un an.

„Am reușit ca în acest an să termin 8 curse pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, incluzând și cele două titluri de Campion Național Master 2 la disciplinele XCO și XCM; 4 curse terminate pe locul secund, aici fiind și 2 podiumuri la cea mai grea cursă pe etape din România, Carphatian MTB Epic, și 2 curse terminate pe ultima treaptă a podiumului”. Aceasta este scurta prezentare pe care Cristi şi-afăcut-o, la rugămintea noastră, fără a insista pe premiile și titlurile câștigate. Cifrele, așa lapidare cum par, vorbesc de la sine, însă.

Dar ce stă în spatele acestor titluri? „Titlurile și podiumurile câștigate anul acesta sunt suma antrenamentelor şi autodisciplinei, reprezintă sute de ore de efort, studiu, voință și mai ales un mental de zile mari”, spune Jidovu. Noi am mai adăuga, pentru că l-am urmărit îndeaproape, faptul că e vorba și de multă încăpățânare, niţel de nebunie, dar și de 100% plăcerea de a pedala în natură, pe dealuri și munți, fie că e frig și plouă, fie că sunt 40 de grade afară. Zi de zi. Și de a face mișcare, zilnic, cu program bătut în cuie, fără deviații, fără amânări, fără proteste. Iar atunci când nu-l vezi la sala de sport, unde este instructor, e fie pe bicicletă, pe la Şiria sau Ghioroc, fie în bucătărie, creând delicii culinare care să meargă mână în mână cu mişcarea şi sănătatea.

Ce a sacrificat în acest an? „În primul rând timpul: timpul alocat familiei, prietenilor. Din aprilie și până la început de octombrie, mai totul se reduce la antrenamente, curse și drumuri către zonele de start, străbătând în lung și-n lat țara; restricții autoimpuse în a petrece timpul cu familia, socializării și excursiilor. Timpul, care pentru unii poate însemna <sacrificat>, pentru mine este un timp câștigat. Aloc timp, mult timp pentru studiu încercând să înțeleg și să împing limita corpului. Sezonul 2019 a început agresiv, suferind o căzătură la Avrig, de unde m-am ales cu o fractură de piramidă nazală; am reușit să termin cursa pe podium, dar cu un efort uriaș în recuperarea pozițiilor pierdute”, a povestit Cristi.

Ce îşi doreşte pe 2020? „Pentru anul 2020 îmi propun să iau startul la Carpathian MTB Epic, să particip la câteva curse externe și la maratoanele din țară care îmi oferă un grad ridicat de dificultate”.

Ce spune Jidovu despre Jidovu? „Travaliul este ceea ce mă definește cel mai bine, mă ajută să evoluez, să depășesc zona de confort cât mai mult, dar în același timp să rămân focusat și să nu permit plafonarea. Cristian Jidovu este o persoană obișnuită, care a ales să transforme pasiunea pentru MTB în inspirație. Este băiatul de la câmpie care a ajuns campion național la mountain bike”.