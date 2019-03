A crescut numărul furturilor în Arad. Minorii sparg mașini pe „bandă rulantă”. Ce măsuri a luat conducerea IPJ Arad

ARAD. Cifrele bilanțului Inspectoratului de Poliție Județean Arad arată că în cursul anului 2018, la nivelul judeţului Arad, au fost comise 462 infracţiuni stradale, dintre care 114 cu autor cunoscut și 362 cu autor necunoscut, mai multe cu 37 de infracțiuni față de cele înregistrate în anul 2017. 391 din totalul acestor infracțiuni au fost sesizate la IPJ Arad, 1 la Serviciul Județean de Poliție Transporturi Arad și 70 la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Arad.

Dintre cele 391 infracțiuni stradale sesizate la IPJ Arad – cu 27 mai multe față de anul 2017 -, cele mai multe au fost săvârșite pe raza municipiului Arad, respectiv 285 de infracțiuni. Din totalul infracțiunilor stradale sesizate în 2018, 85 au fost prinderi în flagrant, cu 11 mai multe față de anul precedent, 175 de infracțiuni au fost comise pe timp de zi şi 287 au fost comise pe timpul nopţii.

Dintre infracţiunile stradale sesizate pe raza judeţului Arad 27 de fapte au fost comise cu violenţă (în 2017 au fost sesizate 43 de astfel de fapte) – fiind vorba despre o tentativă la omor, 19 tâlhării și șapte fapte de ultraj -, 70 de fapte de trafic și consum ilicit de droguri (față de 60 anul precedent) și 361 de fapte de furt (față de 312 în 2017).

Cifrele arată clar că numărul furturilor a crescut în 2018, cele mai multe dintre aceste infracțiuni fiind furturi din autoturisme, iar cei care comit aceste fapte ilegale sunt, marea majoritate, copii. Însă nici părțile vătămate nu au fost tocmai precaute, deoarece în cazul a 80 la sută dintre furturile din auto, a fost vorba despre bunuri lăsate la vedere, precum: genți, telefoane mobile, laptopuri, haine, sacoșe etc.

„În ceea ce privește furturile din auto infractorii sunt, în majoritatea cazurilor, minori și din nefericire sunt minori sub 14 ani și nu putem lua nicio măsură împotriva lor. Am avut niște grupuri de infractori minori, cercetați în mai multe dosare penale care au comis destul de multe infracțiuni. Majoritatea furturilor din auto au fost comise de aceste grupuri de infractori. Normal, față de majori am luat măsurile legale, dar față de minori nu am avut posibilitatea să luăm pentru că nu ne lasă legislația. Nici față de părinții lor, din păcate, nu am putut lua măsurile legale deoarece provin din familii dezorganizate sau sărace. Am avut minori cercetați în dosare penale și după ce plecau de la audieri, în drum spre casă, au mai spart una, două sau trei mașini”, a precizat comisarul șef Ioan Tamaș, inspector șef al IPJ Arad. Acesta a punctat că un procent destul mic dintre infractorii care au fost puși în libertate în urma recursului compensatoriu au comis infracțiuni pe raza județului Arad.

Și ca o confirmare a faptului că furtul este o infracțiune extrem de răspândită în Arad, cifrele pe primele două luni ale acestui an arată că au fost comise deja 104 furturi din autoturisme. „Gama de infracționalitatea cea mai răspândită, la fel ca anul trecut, o reprezintă furturile, iar dintre acestea furturile din auto, care sunt în număr de 104 în cele două luni. Avem o crește cu 37 de fapte față de perioada similară a anului trecut”, spune șeful IPJ Arad. Cum poate fi combătut acest „flagel”? „Zilele trecute am analizat și ne-am reorganizat puțin compartimentul de furturi din auto. Avem 15

identificări de autori în această perioadă care sunt audiați în mai multe dosare penale, dar mie cel puțin, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegii mei, mi s-au părut puține identificări și, în consecință, ne-am reorganizat. Sper ca în perioada următoare această reorganizare să dea rezultate”, a mai precizat comisarul șef Ioan Tamaș.