A dat nouă goluri la Universiadă

„Din păcate am avut ghinionul de a nimeri în grupă cu adversari puternici, care ne-au aruncat ulterior în grupa valorică 13-16, pe care am câştigat-o. Am bifat minute în toate cele şapte meciuri, reuşind să înscriu 9 goluri. Din echipa reprezentativă a mai făcut parte şi un alt poloist arădean, fost coleg cu mine la CS AMEFA, Levente Vancsik” – ne-a declarat Robert Gergelyfi.

Absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul UAV şi viitor masterand, poloistul tricolor speră să obţină calificarea alături de România la Campionatul European de tineret din 2018. „Sunt mândru că am putut reprezenta Universitatea Aurel Vlaicu Arad la Taipei, acolo unde a mai fost prezent şi judoka Luca Kunszabo, şi mulţumesc conducerii UAV pentru sprijin şi înţelegere” – a mai adăugat Gergelyfi.