A doua poveste a bătăii crunte de la Sebiş

SEBIŞ. După ce în articolul „Bătaie cruntă la Sebiș. O minoră internată la spital”, publicat luni, 13 noiembrie, vă prezentam ce s-a întâmplat acolo, din punctul de vedere al celor care au ajuns la spital, astăzi vă relatăm ce s-a întâmplat acolo din punctul de vedere a lui Dorian Popescu (20 de ani), din Bârsa, cel considerat de partea adversă unul dintre vinovaţi. Acesta ne-a relatat o cu totul altă variantă a poveştii. Pe scurt, Dorian ne spune că nu el a început altercația, că a fost provocat, că prima dată s-a apărat, după care a lovit, că nu a atins mașina cu bâta de baseball – a adus și probe în acest sens -, că nu a bruscat-o pe tânără şi că aceasta ar fi fost beată și ar fi amenințat-o pe mama lui că „o să îi arate ea”.

Ce spun cei acuzați?

„În noaptea de vineri, 11 noiembrie, în jurul orei 1:00, am ieșit la o țigară cu prietenul meu P.S.. Dintr-un jeep negru, un Mercedes, un băiat ne-a spus să ne dăm de lângă mașina lui. Eu i-am spus că, dacă nu are loc de noi, să îşi tragă el maşina de acolo, la care el a spus să îmi mut eu mașina deoarece era parcată după a lui. I-am spus că nu o mut, iar el mi-a spus ok. A deschis ușa, a coborât și m-a lovit cu o bâtă. Am băgat mâna dreaptă să mă apăr, să nu fiu lovit în cap. După asta l-am prins de bâtă, să nu mă mai lovească, după care a scăpat bâta pe jos și l-am lovit și eu. Bâta a fost ridicată de prietenul celui care m-a agresat, D.M., iar prietenul meu P.S. a sărit și la imobilizat și l-a lovit și el. La un moment dat, prietena lui D.M., adică D.D.P., care era moartă de beată, a intervenit între prietenul meu P.S. și prietenul acesteia D.M.. Prietenul meu a tras-o de acolo ca să nu fie lovită, după care s-a făcut că leșină, a început să urle ca un om nebun. Ulterior, a venit poliția și ne-am îndreptat cu toții spre post. Noi am mers cu mașina poliției, iar D.M. a venit cu mașina lui, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Polițistul din Sebiș l-a văzut, iar eu l-am întrebat de ce nu ia măsuri. Polițistul mi-a răspuns că dacă nu e oprit în trafic, nu îi poate face nimic. În fața sediului poliției, mama mea a fost înjurată ca la ușa cortului și amenințată de tânăra D.D.P. care i-a spus: «lasă că vă arăt eu!». Mai mult, am dat o înregistrare video în care se vede foarte clar că noi nu ne-am atins de mașina lui D.M., un Mercedes negru”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Popescu Dorian, unul din tinerii care au fost acuzați că ar fi pornit scandalul din Sebiș.

Tânăra, încă o noapte la spital

Am luat legătura, din nou, cu reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad pentru a afla starea minorei, de 17 ani, D.D.P, internată în acest moment. „În cursul acestei zile, medicii au mai făcut un consult. Starea pacientei este bună. Totuși, medicii au ales să o mai țină o noapte sub observație. Mâine, 14 noiembrie, ea va fi lăsată să plece acasă”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Simina Roz, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Procuror din Gurahonț?

Mai departe, din informațiile pe care le avem, cercetările vor fi efectuate sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonț.

Adevărul, în mâna poliţiştilor

Până la urmă, după ce au intervievat protagoniștii și martorii incidentului, poliţiştii sunt cei care vor stabili cine se face vinovat de acest scandal care s-a terminat cu spitalizare, care pare să fi pornit de la orgolii mari, probleme mici și… cam atât!

