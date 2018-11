A existat „sare și piper” la Petrolul – UTA

A venit egalarea, care a coincis și cu eliminarea lui Antoche, iar după pauză s-a întâmplat ceea ce era normal, UTA a trecut în avantaj, prin golul aceluiaș Cipri Rus. Dar, din acest moment, lucrurile au luat o întorsătură complet neașteptată, arădenii temându-se parcă de victorie. Au făcut pasul înapoi, iar „lupii galbeni”, cu om în minus, au controlat jocul în totalitate. Doar două contraatacuri, cu Janos și C. Rus la finalizare, a mai reușit UTA, în rest s-a jucat în jumătatea de teren a oaspeților. A venit egalarea, din penalty, la o gafă a portarului Orlic, iar apoi gazdele au reclamat și acel henț în careu la Benga, însă nu s-a dat nimic. La final, Ionuț Popa s-a pus să alerge după Janos, iar omologul său, Octavian Grigore a pus „tunurile” pe suporteri, care au strigat demisia, la un moment dat. Nu a scăpat nici arbitrul Florin Miron de mânia tehnicianului petrolist.

„Nu înţeleg de ce suporterii strigau demisia, pentru că suntem în primele două echipe din Liga 2. Am venit din judeţ, am obţinut promovări succesive. Până acum, nu aveam bani să ne luptăm pentru prima ligă, dar uite că suntem acolo. Pe timpul meu, oamenii aveau mai mult respect faţă de jucători. Când jucam eu, spectacolul era altul, da, dar acum nu înţeleg presiunea din partea unora. Nu e normal să fie injurii. Nu s-a schimbat nimic. În ultimele nouă etape nu am pierdut. Dacă vor direct în Champions League, pot să strige ce vor. E ca şi cum un copil născut trebuie să iasă cu diploma în mână. Când sunt rezultate cer respect, când nu sunt, plec. Sunt în administraţie, rămân în club, dar părăsesc postul de antrenor dacă nu am rezultate”, a declarat Octavian Grigore.

Referitor la arbitraj, Grigore a spus: „Am de reproşat ceva şi arbitrajului. A fost un 11 metru clar, nu am cerut ce nu trebuia să se dea. Vreau să se arbitreze pe merit, să mi se dea ce e corect. E prima dată când am vorbit de arbitraj. Ştiam că dăm peste o echipă foarte bună, dar arbitrul ne-a oprit din drumul către victorie”.