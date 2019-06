A fost alertă de vreme rea și muzică bună pe Ștrandul Neptun

Evenimentul a început în jurul orei 19 bucurându-se de un public numeros, chiar dacă multe scaune au rămas neocupate, în special în față, cele rezervate oficialităților. S-au remarcat cu prezența Iustin Cionca, președintele CJA, însoțit de Andrei Ando și președinți de regiuni din Voivodina, Polonia și Republica Moldova, aflați în oraș cu ocazia Conferinței „Europa Regiunilor” (ce s-a desfășurat la sediul CJA în aceste zile).

Programul serii a fost structurat în 2 părți, prima fiind mai “moale”, după cum a apreciat prezentatorul Cătălin Lăpușcă, iar a doua de “cod roșu”. În primă fază, sub bagheta dirijorală a italianului Giuseppe Carannante, Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat a adus în fața publicului arădean melodii pop și rock cunoscute de la Queen, Deep Purple sau AC/DC, interpretate într-o manieră simfonică. Alături de orchestră, a participat și Corul Academic al instituției arădene, aflat sub conducerea dirijorală a lui Robert Daniel Rădoiaș, cât și muzicianul Nelu Slev.

Pe când să înceapă a doua parte a programului, alerta de vreme rea a făcut telefoanele să sune și să îi facă pe oameni să părăsească evenimentul, intimidați de norul negru ce se apropia. În câteva minute a început ploaia puternică, pe scenă aflându-se formația Sur Austru și ale sale metale ce răsunau puternic doar pentru o mâna de fani rămași în ciuda condițiilor meteo. Trupa a speriat până la urmă ploaia și norii, iar cei adăpostiți la terasele din apropiere, au revenit în fața scenei pentru un spectaculos concert sub cerul de un oranj intens. “Mii de mulțumiri Orchestrei Filarmonicii Arad, Corului Academic,maestrului dirijor – Giuseppe Carannante – Italia, dirijorului corului Robert Daniel Radoias și publicului prezent care, în ciuda condițiilor meteo, ne-au susținut până la final (și au strâns deșeurile din urma lor). Suntem onorați să știm că avem un public atât de cuviincios.”, a scris pe o rețea de socializare liderul formației Sur Austru, Tibor Kati.

Evenimentul a fost organizat de Filarmonica de Stat Arad în colaborare cu Primăria Arad și spre deosebire de edițiile anterioare, ce se desfășurau în incinta Cetății Aradului, anul acesta nu a mai fost nevoie nici măcar de invitațiile gratuite, accesul fiind complet liber.