A fost cod roșu de “fashion” în acest final de săptămână

“Hello Style” a adus pe podiumul arădean creațiile originale a zece designeri din Arad și Timișoara. Ellis by Eli Laslean a deschis seara cu o colecție care a bifat, ca întotdeauna, eleganța și rafinamentul. Ținutele Chic de Vali Cioban, au ieșit din sfera clasicului, etalând indrăzneală și atitudine. Beatrice Gale a promovat femininul contemporan, inocența și pozitivismul prin rochiile ei cu flori aplicate. Oana Seran a arătat că o rochie de gală poate fi foarte comodă și ușor de purtat, iar tânăra Dorotheea Ozsvar a îmbinat arta și tradiția într-un mod cu totul aparte. Un univers plin de culoare, croiuri clare și volume ample a prezentat Arina Varga, Cosette a pariat pe fantezie și feminitate, iar brandul Alina Moza a promovat sustenabilitatea prin materiale 100% naturale de calitate superioară, integrând elemente tradiționale în costumele sale moderne. Tudor.Personal Tailor, singurul brand exclusiv masculin a sincronizat cu succes eticheta de inspirație britanică cu măiestria italiană în colecția de costume bărbătești cu care a impresionat Aradul. You Boutique a prezentat linia sa de bijuterii unicat ce se adresează în special celor care prețuiesc fragilitatea, unicitatea și valoarea creațiilor handmade.

Hello Style este un concept ce a luat viață acum aproximativ un an, sub forma unui târg de modă local și s-a dezvoltat, iată, într-o adevărată prezentare de modă. Evenimentul moderat sâmbătă de Cosmina Păsărin, a fost gândit și organizat de Bogdana Teglaș, Cristina Sabău și Ancuța Ciortea.