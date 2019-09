A fost Cupa Beldiman la handbal

SCM Poli Timişoara a câştigat trofeul, după două victorii (36-24, cu Unirea Sânnicolaul Mare şi 21-20, cu HC Beldiman), locul secund fiind ocupat de gruparea arădeană, învingătoare, scor 30-26, în disputa cu echipa din Sînnicolaul Mare.

Iată lotul echipei HC Beldiman: Bob Adrian, Mathiu Adrian, Papyshak Nazar, Butica Angelo, Grigoraş Valentin, Yashan Oleksandr, Budaca Alexandru, Crişan Bogdan, Ivanov Artem, Dorobanţu Eduardo, Jederan Lucas, Hryn Vasyl, Shyman Ivan, Ursu Raul, Cristea Sergiu şi Alba Sergiu.

Concluzia turneului a tras-o George Beldiman: „Fiind primele jocuri amicale la nivel de Divizia A seniori, pot spune că sunt mulţumit de evoluţia băieţilor. Am văzut unde suntem şi ce mai avem de îmbunătăţit în joc până începe campionatul, pe 15 septembrie. Ţinaând cont că am făcut 10 transferuri, dintre care 6 ucrainieni, trebuie să muncim pentru a întări relaţiile de joc şi a ne cunoaşte cât mai bine între noi. Echipa are potenţial şi vom încerca să creştem de la joc la joc, pentru a deveni competitivi şi a readuce spectatorii în tribunele Sălii Polivalente. Aradul este un oraş cu tradiţie în handbal şi mi-am dorit foarte mult ca arădenii să se bucure de o echipă de seniori”.