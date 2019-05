A fost Cupa României Desavoia

Rezultate

16-imi: Fc Premiere vs Dream Team 3-0, Ac Luciano vs Old School Fotbal 4-3, Dortmund vs 5 Colţuri 3-0, Gloria Bujac vs Juventus 1-3, Elmo vs Victoria Ursus 4-5, Simco vs Cfr Arad 3-2, Poker Stars vs Coindu 4-2, Sporting Şoimoş vs Fc Motorul 1-2, Fc Ergad vs Portadoors 5-0, Acm Arad vs Tigres 9-4, Takata Centuri vs Viitorul 6-4, Conceptline vs Universitatea U 6-1, Napoli vs Toolshop 6-1, Yazaki vs Electroputere 2-5, Flamura Roşie vs Strâgoii 5-0, Sistema vs Luceafărul 6-0.

Optimi: Premiere vs Dortmund 6-1, Victoria Ursus vs Poker Stars 3-7, Ergad vs Takata Centuri 11-1, Napoli vs Flamura Roşie 2-0, Luciano – Juventus 3-0, Simco vs Motorul 6-1, Acm vs Conceptline 5-3, Electroputere vs Sistema 0-1.

Sferturile şi semifinalele Cupei României Desavoia se dispută pe 25 şi 26 mai, iar meciul cu trofeul pe masă este programat pe 2 iunie.