A fost ziua atletismului arădean

La startul celor 28 de probe s-au prezentat 170 de copii și juniori reprezentând zece cluburi din țară și unul din Ungaria.

Iată medaliile adunate de atleții arădeni pregătiți de Constantin Miclea, Zoltan Szabo, Denis Both și Oliviei Brosovszki:

Locul 1 – Bogdan Jurcă, 800 m; Maria Cornea, 200 m și săritura în lungime; Robert Matuș, săritura în lungime; Mihai Motorca, ciocan și disc; Vanessa Oriaku, suliță; Ştafeta 4×100 m băieţi (Marc Krieger, Eric Krieger, Raul Lauric, Robert Matuș); Locul 2 – Raul Lauric, suliță; Alexander Blidar, 600 m; Ioana Toader, suliță; Locul 3 – Alexandra Zsiros, săritura în lungime; Dennise Bejan, biatlon.

Au mai obținut rezultate notabile: Ioana Toader – loc 4, 80 m; Maria Dincea – loc 4, biatlon; Loredana Butar – loc 6, biatlon şi Lucas Burtă – loc 8, 200 m.

Concluziile le-a tras Constantin Miclea, președintele Asociației Județene de Atletism Arad. „Pentru copii este cel mai important concurs din vestul țării. Cred că de acolo Sus, Gheorghe Indreica și Gheorghe Mărginean, pe care îi comemorăm, și care au lucrat toată viața cu copiii, sunt mulțumiți când văd un stadion atât de viu și rezultate importante la acest nivel. Vom încerca să ridicăm nivelul competiției an de an, să-l facem din ce în ce mai popular. Anul viitor vrem să invităm și cluburi din Serbia și să mai convingem și sportivi din Ungaria, pe lângă cei din Gyula și pe cei la Bekescsaba măcar, să ni se alăture. Mulţumiri Centrului Cultural Municipal Arad pentru sprijin, deși cerințele financiare pentru această competiție au fost aproape duble față de câţi bani am primit. Ne-au mai fost alături DJST şi ISJ. Ne-am mai descurcat cu o sponsorizare, rudele celor comemorați ne-au ajutat și ele, ne pare rău doar că premiile din acest an, mă refer la medalii și cupe nu au fost atât de frumoase precum le-am conceput noi”.