A ieşit şi Soarele!

În actul secund, gazdele au dat impresia că pot reveni, dar golurile lui Baranyi min. 49 şi min. 89 nu au putut schimba destinaţia celor trei puncte, care ajung în contul echipei prezidate de sufletistul Radu Pop.

Antrenorul „şoimilor”, Flavius Sabău, a mizat pe următoarea formulă de echipă: Iliescu – Kocsis (min. 83, Paşcu), Calvin, Bercu, Lupșe – Deta (min. 86, Mandache), Jichici, S. Popa, Filimon (min. 90, Piţ) – Trabalka (min. 81, Tomuţ), Vasinc.

„Știam că întâlnim o echipă redutabilă, cu calitate în atac, dar am avut încredere în echipa mea. Am dat înainte de meci pronosticul de 2-3 și uite că l-am prins. Sunt foarte bucuros că am reușit să trecem de blocajul mental după cele trei înfrângeri consecutive și să câștigăm în deplasare la o echipă bună. Am avut în teren foarte mulți tineri, care au dat totul din ei și au muncit mult pentru acest rezultat” – a spus preşedintele Radu Pop.