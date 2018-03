A început plenara ARE

Începând de astăzi la Arad se desfășoară lucrările Plenarei de Primăvară a Adunării Regiunilor Europei. Peste 150 de personalități din administrația publică europeană, venite din 20 de ţări, începând cu Marea Britanie, Italia, Germania sau Franţa şi continuând cu Serbia, Bosnia, Albania sau Azerbaidjan, discută despre importanța regiunilor și a contactelor dintre acestea.

„Sunt foarte fericit că în Anul Centenar, Aradul are onoarea de a avea astfel de invitați. Practic, în Arad avem peste 150 de invitați reprezentanți ai administrației din Europa și nu numai. Pentru noi este o bună oportunitate să învățăm din exemplele domniilor lor și pentru dânșii este o ocazie să cunoască România și Aradul și să ne vadă așa cum suntem noi: harnici și cu proiecte care contribuie la dezvoltarea Europei”, a punctat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca – gazda evenimentului.

„E o oportunitate pentru Arad și România. Particip la această conferință ca membru al Comitetului Regiunii de la Bruxelles și voi prezenta situația regiunii noastre, a modului în care ne dezvoltăm. Evident voi prezenta și proiectul de dezvoltare Arad-Timișoara – un pol de dezvoltare care poate fi realizat prin proiectele europene. Suntem onorați de această întâlnire pentru că putem relaționa cu mult mai multe regiuni din Europa și putem transmite un mesaj guvernanților de a înțelege necesitatea funcțiunii acestor regiuni, dat fiind faptul că regiunile de dezvoltare creează bunăstare cetățenilor”, a explicat și primarul Gheorghe Falcă.

Prezent la Plenara de la Arad este și Magnus Berntsson – președintele ARE. Acesta a declarat: „Este o întâlnire foarte importantă pentru Europa și ne bucurăm că reușim să fim parte la celebrarea celor 100 de ani de la formarea României de astăzi. Trebuie să spunem că ARE este o organizație care include și regiuni ce nu fac parte din Uniunea Europeană, așadar are un impact la nivel de întreagă Europă. Printre temele pe care le discutăm la Arad se numără cele privind politicile de coeziune, dar și coridoarele de transport europene – care sunt mijlocul prin care comerțul european se poate dezvolta”.

Ce este Adunarea Regiunilor Europene?

Creată în 1985, Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este o rețea independentă a regiunilor europene și cea mai mare organizație de cooperare interregională din Europa lărgită. Reprezintă peste 250 de regiuni din 35 de țări și 16 organizații internaționale.