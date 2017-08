A început războiul pescarilor

Vă propunem ca în acest articol să vorbim despre „grădinari” cum sunt denumiți așa zișii „pescari” care ocolesc regulile și care braconează pe râul Mureș pentru a prinde pește. Sunt mulți, foarte mulți. Autoritățile cunosc acest fenomen, la fel ca și comunitatea pescarilor, însă, așa cum merg sau mai de grabă nu merg lucrurile în toată România, la fel se întâmplă și aici. Pescarii strigă după ajutor, braconierii amenință și își văd de-ale lor, iar autoritățile prind mult prea puțini braconieri față de câți practică acest sport ilegal ce constituie infracțiune. Totuși, adevărații pescari au început un mic „război” cu acest gen de oameni care vin și dau la greblă pe Mureș. Au început să facă poze, să le posteze, să sune la Jandarmi, în speranța că acești impostori vor fi opriți cumva de la a distruge speciile de pești din râu.

98 de braconieri prinși în 2017

Pentru cititorii noștri am luat legătura cu purtătorul de cuvânt al Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad – IJJ, Daniel Monoranu, care ne spune că, în primele opt luni ale lui 2017, jandarmii au prins în flagrant 98 de braconieri, adică în medie 12 pe lună. „La capitolul contravenții (lipsă permis pescuit sau pescuit în zone interzise) au fost prinși 70 de pescari, care conform OUG 23 au primit în total 32.300 de lei, adică aproximativ 460 de lei de fiecare. Au fost, de asemenea, ridicate în vederea confiscării opt bețe de pescuit utilate complet (mulinetă, cârlige, plumb, triplă etc). La capitolul infracțiuni (unde vorbim de exemplu de greblă), au fost rupte 21 de sancțiuni, cu 28 de autori. Au fost confiscate 10 plase monofilament, 15 bețe de pescuit, 9 gafe (piesă metalică în formă de cârlig, fixată pe o prăjină), dar și o barcă”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Daniel Monoran.

De vorbă cu un pescar pasionat

Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, am stat de vorbă cu un mare iubitor al acestui sport, un pescar înrăit am putea spune, căruia nu îi vom divulga identitatea din motive lesne de înțeles, adică de securitate personală. Precizăm în completare faptul că braconierii sunt foarte violenți și agresivi. „Datul la greblă presupune ca pe fir cu plumb mai mare la capăt să fie montate vreo trei, patru, chiar și cinci triple mari (trei cârlige în același mănunchi), de aproximativ 8 centimetri. Atunci aruncă departe și trage de băț prin mici smucituri. Astfel, orice pește surprins pe traiectorie nu are nicio șansă. Din nefericire, peștii mici, sub un kilogram, sunt practic sfâșiați, rupți în două, iar cei mari sunt agățați de spate sau pe unde trece tripla. Dacă ar prinde doar fitofag nu am avea treaba lor, dar aici vorbim de toate speciile de pești din Mureș respectiv crap, somn, caras, șalău, știucă, biban etc. Acești oameni nu pot fi numiți pescari, sunt braconieri, e ca și cum ai intra într-o cameră plină de lubeniță și începi să dai cu sabia. Ar trebui cu toții amendați. Vorbim de sute de astfel de așa ziși «pescari» care vin cu un tupeu debordant și sunt și foarte agresivi”, explică pentru cititorii Jurnal arădean/Aradon, pescarul arădean.

Cine poate da amenzi și cine nu?

Şi plecând de la aceste infracţiuni, ne-am pus problema cine poate să le sancţioneze.

„Vorbim de contravenții și infracțiuni la OUG 23 – privind acvacultura și pescuitul. Jandarmeria nu este organ de cercetare penală și are competență legală doar în constatarea infracțiunilor flagrante. Singurii care au competență legală sunt reprezentații IPJ, care pot să facă investigații ulterioare, pot chema la sediu etc. Noi doar surprindem în flagrant, pregătim actele necesare organelor de urmărire penală”, ne explică Daniel Monoran, purtătorul de cuvânt al IJJ Arad.

Pe scurt, Jandarmii pot sancționa doar dacă vorbim de un flagrant, în rest arădenii și pescarii sunt îndrumați spre Inspectoratul Județean de Poliție Arad, care are competența legală.

Braconierii care amenință cu bătaia

Pentru a veni în ajutorul pescarilor cinstiți care practică acest sport din dragoste și pentru a stopa cumva fenomenul datului la greblă le sugerăm arădenilor ca, dacă au curaj, după ce văd un „grădinar” și după ce au anunțat autoritățile, să îi surprindă în imagini. Un real ajutor pentru polițiști ar fi ca cel filmat cu bâțul în mână, în flagrant, să fie surprins și la volanul mașinii cu care pleacă, tocmai pentru a fi reperat cât mai rapid și sancționat. Problema ar putea fi ameninţările care vin de la contraveninenţi.