A început sezonul 6 în Liga Desavoia

Sub coordonarea lui Cristian Lăzău şi Cristian Barna, cu sprijinul lui Flavius Măduţa, în week-end a început al 6-lea sezon în Liga Desavoia. Iată rezultatele rundei inaugurale:

Liga 1

Conceptline vs Flamura Roşie 3-3; Simco vs DIM Pârneava 0-2; Napoli vs Fc Marţi 3-3; Takata Centuri vs Ac Luciano 0-5; Sistema vs Gloria Bujac 5-1; Dortmund vs Black Warriors 4-2; Old Friends vs Yazaki 3-11; Fc Premiere vs Alfa United 2-1; Acm Arad vs Fc Ergad nedisputat.

Liga 2

Universitatea U vs Poker Stars 11-2; Red Fighters vs Supernatural 3-1; Făt Frumos vs Amoretti 0-0; Real Team vs Lazio Friends 2-3; Elmo vs Breckner Team 1-1; Sporting Şoimoş vs Strâgoii 0-2; Juventus vs 5 Colţuri 1-1; Fc Micalaca vs Fc Motorul 4-4; Victoria Ursus vs Toolshop 3-3.

Liga 3

Viitorul vs Noi &Noi 0-5; Jumbo vs Sano Safety 0-1; KSS vs A.T.U. 4-4;

Dream Team vs CSŞ 81 3-5; Portadoors vs DOG 1-7; Tigres vs Luceafărul 1-4; Huf vs Coindu 2-2; GF Aeronautics vs DB Schenker 3-