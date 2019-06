A început sezonul ofertelor Last Minute!!

Odata cu inceperea curselor charter cu plecare din Arad, Timisoara şi Oradea au inceput si ofertele Last Minute. Destinatia cea mai dorita e Turcia – Antalya, urmata de Grecia, Tunisia, Egipt, Spania, Maldive şi Thailanda.

„Vă anunțăm lansarea noului website www.emmavoyage.ro, unde găsiţi oferte speciale şi last minute pentru destinaţia mult visată. Suntem prezenți in mediul de afaceri pe piața arădeană de 25 ani, am deschis agenția Emma Voyage in 2011, cu 8 ani de experiență, suntem orientați la nevoile clienților noștri, oferind consiliere turistică și reușind să transformăm visele în realitate” – spune Ema Boita.

Sejururi sau circuite cu avionul sau autocarul, sejururi individuale, cazări in lume, city-breakuri, bilete de avion, transferuri private, asigurări de călătorie, toate pot fi găsite pe platforma online, actualizată în tmp real. Sunteţi la doar două clickuri distanţă de a vă rezerva vacanța dorită.

„Avem contracte și prețuri negociate cu cei mai mari touroperatori români și străini. În plus, dacă aveti peste 55 de ani, va aflati printre norocoșii care se bucură de ofertele speciale Senior Voyage. Acesta este un program gândit pentru seniori care vor să-și facă prieteni de călătorii și să viziteze lumea la prețuri speciale” – a mai spus Ema Boita.

Oferte Last Minute

Turcia Antalya cu zbor din Arad

Hotel Maya World Beach 4* all inclusive – 415euro/persoana din 03.07.2019

Hotel Aska Just in Beach 5* all inclusive – 562euro/persoana din 03.07.2019

Hotel Crystal Waterworld Resort 5* ultra all inclusive – 610euro/persoana din 03.07.2019

Hotel Trendy Lara 5* ultra all inclusive – 675euro/persoana din 03.07.2019

Hotel Royal Alhambra 5* ultra all inclusive – 760euro/persoana din 03.07.2019

Creta cu zbor din Timisoara

Hotel Kaissa Beach 3* demipensiune – 395euro/persoana din 13.09.2019

Hotel Elounda Orama 4* demipensiune – 635euro/persoana din 13.09.2019

Hotel Aldemar Royal Mare 5* dempensiune – 811euro/ persoana din 13.09.2019

Egipt cu zbor din Timisoara sau Oradea

Hotel King Tuk Resort 4* all inclusive – 450euro/persoana din 26.09.2019

Hotel Pyramisa Sahl Hasheesh 5* all inclusive – 540euro/persoana din 26.09.2019

Hotel White Beach 5* all inclusive – 540euro/persoana din 26.09.2019

Thailanda cu zbor din Bucureşti

Hotel Sugar Marina Resort 4* mic dejun – 845euro/persoana din 20.11.2019

Hotel Krabi La Playa Resort 4* mic dejun – 875euro/persoana din 20.11.2019

Hotel Centara Grand Beach Resort 5* mic dejun – 1299euro/persoana din 20.11.2019