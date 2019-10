Timid, dar a început. Simfonia Florilor de Toamnă îi așteaptă pe arădeni în piața din spatele Teatrului Clasic până duminică.

Programul concertelor:

Vineri, 18 octombrie 2019, orele 18.00–21.00 – Didina Curea, Monica Cojocaru, Raul Nica

Sâmbătă, 19 octombrie 2019, orele 18.00–21.00 – Mădălina Cernat, Ovidiu Niculescu, Nova Band, Mihai Henț

Duminică, 20 octombrie 2019, orele 18.00–21.00 – Mircea Rusu Band, Daniel Julean&Nicoleta Brola, On the Edge

Get your files