A patra filă la Cupa „Dafin”

În sportul rege au confirmat prezența echipe reprezentând: Mureșul Zădăreni, AS Frumușeni, UTA și gazdele de la CS Inoan, cu patru garnituri.

Pe semicerc vor concura,la minihandbal și juniori IV, nu mai puțin de 12 formații reprezentând: AS „Regina Maria” Arad (Gen. 12), AS Tileagd (jud. Bihor), LPS Arad, AS Unirea Sântana, HC „Valeria Motogna” Zalău (jud. Sălaj) și CS Inoan Arad, cu cinci echipe.

Astfel, pentru micuții practicanți ai celor două sporturi se anunță zile pline de emoție, ambiție și dăruire, la această competiție ce tinde să devină tradițională în peisajul sportului din vestul țării.