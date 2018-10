A prins aripi la Basel! Copil a urcat 33 de locuri în ierarhia ATP!

Arădeanul Marius Copil a avut un sezon 2018 în care a alternat perioadele bune, inclusiv o finală la ATP Sofia, cu cele mai puțin reușite, în care a pierdut cu jucători anonimi, din afara Top 100. A venit însă săptămâna de vis de la Basel, una în care a depășit șase tenismeni de frunte, reușind primele succese în fața unor jucători din Top 10, neamțul Zverev (5 ATP) și croatul Cilic (6 ATP). Pentru accederea în finală, acolo unde s-a descurcat de minune cu marele Roger Federer (3 ATP), Copil a primit 320 de puncte ATP și un cec în valoare de câte 209.715 euro – cel mai mare premiu al carierei – , astfel că tenismanul legitimat la CSM București a urcat nu mai puțin de 33 de locuri în clasament, până pe 60, cel mai bun loc al carierei.

Marius Copil a transmis, după finala pierdută în fața lui Fedex (ajuns la 99 de titluri), că a trăit fiecare punct din meci și că speră ca acesta să fie doar începutul drumului pentru el. „Sper să fie doar începutul unui nou drum pentru mine. Un drum pe care mi l-am dorit și pentru care am muncit atât de mult. Am trăit fiecare punct din finală în fața lui Federer și mă bucur că l-am avut ca adversar. Am învățat foarte multe din această experiență. Sunt norocos să am o echipă foarte bună alături de mine cu ajutorul căreia progresez în fiecare zi. Le mulțumesc tuturor celor care au venit la Basel să mă susțină și celor care au trăit toate emoțiile în fața televizorului. Vă mulțumesc pentru miile de mesaje frumoase!”, a scris Marius Copil, pe o rețea de socializare.

A fost pentru prima oară când „Tunarul din Carpați” l-a înfruntat pe Roger Federer, considerat cel mai bun jucător de tenis al tuturor timpurilor. Singurul român care a reușit să-l învingă pe elvețian într-un meci oficial rămâne Andrei Pavel, antrenorul lui Copil, în urmă cu 18 ani, la Hamburg.

Recorduri lui Copil în Elveția

* Copil este primul jucător venit din calificări care accede în finală la Basel, după cipriotul Marcos Baghdatis, în 2005.

* Românul este jucătorul cel mai slab clasat care ajunge în utlimul act, după Patrick McEnroe, locul 100 ATP, în 1994.