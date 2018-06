A șaptea oară Summer Cup Tennis

Ovidiu Fereștean, principalul organizator al evenimentului, alături de forul de specialitate din Capitală, ne-a informat că în Grupa D de la Arad au fost repartizate naționalele: Croației, Ungariei, Republicii Moldova, Suediei, Ucrainei și României. Celelalte grupe se dispută la Ruse (Bulgaria), Most (Cehia) și Maglie (Italia).

Primele două clasate în urma turneelor de la început de Gustar vor avansa la turneul final de la Valladolid (Spania).

Lidera echipei tricolore va fi, și în acest an, Andreea Prisacariu, singura româncă prezentă la Roland Garros Junior 2018. Ieşeanca are şanse mari de a fi prezentă la Jocurile Olimpice de Tineret, ce vor avea loc în toamnă, la Buenos Aires.