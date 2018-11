A şasea victorie consecutivă!

Meciul a început perfect pentru sămădăi, care au înscris repede, în min. 6, prin Capătă, acesta finalizând cu sânge rece o acţiune iniţiată de Vlad. Au urmat alte oportunităţi de a majora scorul, dar Sabău, Vezan ori Capătă au ratat cu seninătate.

Şi, cum se întâmplă de obicei, gazdele reuşesc egalarea, la zece minute după pauză, când Sporin cu un şut de la 30m l-a lăsat spectator pe portarul Gârlea şi era 1-1. Cermeienii nu s-au pierdut cu firea şi au început să forţeze. După câteva ocazii semnate de Vezan, Prună şi Matiş, a venit şi golul de trei puncte. Era min. 84, când Capătă a speculat o eroare în defensiva gazdelor, a interceptat, l-a driblat pe portar şi a înscris în poarta goală, stabilind scorul final: Millenium Giarmata – Lunca Teuz Cermei 1-2.

„Am întâlnit o echipă agresivă pe teren prorpiu, dar noi ne-am mobilizat pentru cea de-a șasea victorie consecutivă. Felicit echipa, am legat victoriile și am ajuns sus de tot. Urmează un meci acasă, cu Alba Iulia și deplasarea de final de la Cugir. Tratăm cât mai serios și aceste meciuri, sperăm să scoatem maxim din ele. Echipa are atitudine, dăruire, încercăm să terminăm anul pe podium” – a spus antrenorul Radu Anca.