A sunat clopoțelul! Zeci de mii de elevi arădeni, înapoi la școală

Școlile din județul Arad și-au primit elevii pentru un nou an școlar, 2019-2020, ce a debutat pe 9 septembrie 2019 și va ține până pe 12 iunie 2020. Deschiderea anului școlar a fost prilej de reîntâlnire între colegii de clasă, dar și un nou început, pentru elevii care au trecut în alt ciclu școlar. Emoțiile primului clopoțel au fost și mai mari, însă, pentru…cei mici. Mii de copilași au pășit pentru prima dată la școală, în timp ce alții peste trei mii au intrat începând cu 9 septembrie în grupa pregătitoare, urmând ca de anul viitor să intre pentru prima dată în bănci, în clasa întâi.

Noul an școlar se va întinde pe 35 de săptămâni, fiind structurat în două semestre. Debutând pe 9 septembrie, semestrul I va fi gata pe 20 decembrie 2019, atunci când toți elevii vor intra în vacanța de iarnă. Pe 13 ianuarie, când se întorc la cursuri, aceștia vor începe semestrul al doilea, care va dura până pe 12 iunie 2020. Elevii claselor a XII-a vor termina cursurile mai devreme, mai exact pe 29 mai. Și elevii claselor a VIII-a vor termina anul școlar 2019-2020 mai devreme, pe 5 iunie 2020.

Prima vacanță din acest an va fi a celor din învățământul primar și preșcolar, care vor avea parte de o săptămână liberă, între 26 octombrie și 3 noiembrie. Ceilalți vor lua vacanță pe 21 decembrie 2019 și vor reveni la școală pe 13 ianuarie 2020. Vacanța de primăvară va fi între 4 și 21 aprilie, iar vacanța de vară va începe pe 13 iunie anul viitor.

La nivel național, pe 9 septembrie a sunat clopoțelul pentru aproape trei milioane de elevi, care sunt educați de către peste 215 mii de cadre didactice. La Arad, numărul acestora este de aproape patru mii.

Modificări importante

Două mari modificări au fost făcute de către Ministerul Educației Naționale cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar. Prima, care a încins spiritele, este aceea de a îi obliga pe absolvenții de gimnaziu care nu obțin media de admitere 5 după Evaluarea națională să urmeze cursurile școlilor profesionale, accesul la liceu fiindu-le împiedicat. Media de admitere este reprezentată de media la Evaluarea națională, care are o pondere de 80% și media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20%. Decizia a fost contestată de mai multe organizații, printre care și Consiliul Național al Elevilor, care a declarat „Doliu pentru sistemul educațional”.

A doua modificare semnificativă, făcută tot pe grabă, înaintea începerii anului școlar, ar fi trebuit, poate, să încingă spiritele, însă nu a reușit acest lucru. Este vorba despre eliminarea corectării încrucișate între județe a lucrărilor de la Bacalaureat, introdusă în 2015 cu scopul de reducere a fraudelor și a acuzațiilor de dare de mită pentru corectura testelor. De asemenea, Ministerul Educației, condus interimar de Valeriu Daniel Breaz, a eliminat obligativitatea ca profesorii ce evaluează lucrările și notează lucrările de la Bacalaureat să aibă formare de evaluator, astfel că toate cadrele didactice vor putea evalua lucrările absolvenților de liceu.