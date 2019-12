A vrut să strămute procesul de pornografie infantilă

Trimis în judecată pentru pornografie infantilă și act sexual cu un minor, Dieter Kaas se află în Austria, părăsind ilegal România. Austriacul fusese arestat preventiv în vara anului 2018 în acest dosar, iar ulterior a fost plasat sub măsura controlului judiciar, având interdicția de a părăsi țara. În timp ce se afla sub control judiciar, omul de afaceri a fugit din țară, motivându-și gestul într-o scrisoare trimisă autorităților române. Austriacul a susținut în „scrisoarea” trimisă autorităților că nu are încredere în sistemul judiciar din România, acesta fiind motivul principal pentru care a decis să părăsească țara.

Totodată, bărbatul a precizat că a anunțat autoritățile din Austria, țara în care îşi are domiciliul permanent, despre problemele legale pe care le are în România. Autoritățile din Austria au demarat deja procedurile pentru a se edifica în legătură cu situația juridică a cetățeanului austriac. Următoarea „mutare” a omului de afaceri a fost să solicite să fie judecat în Austria, înaintând Curții de Apel Timișoara o cerere de transfer a dosarului din România în Austria, însă instanța a respins solicitarea austriacului, rămânând ca dosarul să fie judecat la Arad.

A încercat să strămute procesul la altă instanță, dosarul său fiind pe rolul Tribunalului Arad. Kaas a înaintat cererea de strămutare Curții de Apel Timișoara. În 31 octombrie, instanța a decis însă să respingă cererea austriacului. „Respinge ca nefondată cererea de strămutare a judecării dosarului aflat pe rolul Tribunalului Arad, formulată de petentul Kass Dieter Wolfgang. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 31.10.2019”, se arată în soluția, pe scurt, a Curții de Apel Timișoara, postată pe portaljust.ro. Acesta nu este însă singurul dosar înregistrat la instanță pe numele omului de afaceri. La începutul lunii octombrie, la Judecătoria Arad a fost înregistrat un dosar care are ca obiect trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Dieter Kaas a fost trimis în judecată pentru că a fugit din țară în timp ce pe numele său exista o măsura preventivă, cea a controlului judiciar – având interdicție de a părăsi țara.

Faptele

În vara anului 2018, Dieter Kaas, în vârstă de 68 de ani, a fost reținut de DIICOT Arad pentru pornografie infantilă și act sexual cu un minor. Procurorii DIICOT Arad susțin că austriacul plătea până la 5.000 de euro pentru fotografii cu minore dezbrăcate. Potrivit anchetatorilor, Dieter Kaas a ademenit trei minore din Arad, profitând de situația materială precară a acestora, ca în schimbul unor sume de bani – cuprinse între 200 și 5.000 de euro -, să-i trimită fotografii și clipuri video în ipostaze sexuale explicite. Cetățeanul austriac trimitea banii prin transfer bancar părinților minorelor sau altor persoane majore din anturajul victimelor. Minorele aveau la acea dată vârste cuprinse între 14 și 17 ani.

Firma și furtul secolului

Cetățeanul austriac deține societatea comercială Railport Curtici – cel mai mare terminal intermodal din Europa de Est și totodată una dintre cele mai importante firme din Zona Liberă Curtici. În toamna anului trecut, dintr-un depozit al firmei omului de afaceri austriac au fost furate 414 de tone de cupru. Aproape toată cantitatea de cupru a fost recuperată, trei persoane: Malița Florin, Blăgău Voicu și Stanciu Simion fiind condamnate pentru faptă.